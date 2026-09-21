聽新聞
0:00 / 0:00

台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。歐新社
台股示意圖。歐新社

台股美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電（2330）9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

展望本周台股，兆豐國際投顧董事長留政鈺、富邦投顧董事長陳奕光表示，本周進入中秋節連假前的震盪期，由於節後將進入第4季傳統旺季，電子產業拉貨需求升溫，加上年底作帳及資金行情發酵，台股後市行情轉向樂觀。

統計近十年中秋節後20個交易日，台股上漲機率提升至60%，後60日更高達90%，平均漲幅達4.8%，遠優於節前表現，預期今年節後向上攻堅的機率高。

聯準會在9月利率會議宣布升息1碼後，干擾國際市場的不確定性變數已消除，雖然國際油價走高，但主要是因中東情勢造成的供給面影響，並非需求端，實際通膨將逐漸可控，預期台股將回歸基本面，上市櫃公司營收行情將逐漸主導盤勢走向。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清也指出，近期法人圈走訪相關供應鏈後，已初步預估台積電9月營收有機會再創歷史新高、來到5,200億元的水準，本業獲利能力將優於第2季，有望吸引外資、投信等長線投資買盤進場，在整體大盤站穩47K大關後，10月上旬將向48K發起攻擊。

陳奕光、黃柏棠表示，在內外資法人圈看好台積電9月營收表現，中下游的PCB、散熱、記憶體、組裝、伺服器等AI供應鏈，業績也將維持在新高水準，台股9月營收將有望首度突破6兆元大關，上市櫃公司創歷史新高家數將連續第四個月維持在150家以上，若量能持續增溫、回復至兆元水準時，將是指數發起攻擊的重要訊號。

台股 美國聯準會 基本面

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股價量齊揚 市場焦點歸至企業獲利與產業成長

台股量能回溫 類股輪動推動指數震盪盤堅

六檔受益人 雙位數跳增

升息利空出盡？台股展現強勁韌性 定期定額卡位第4季行情

相關新聞

台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

台股在美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

6G高峰會來了 電信三雄、聯發科、啓碁等台廠秀肌肉

「台北6G高峰會」（2026 6G Summit Taipei）本周登場，以「AI原生（AI-Native）6G」為主題，邀請歐、美、日等國際6G專家來台，中華電信（2412）、台灣大、遠傳、聯發科、和碩、仁寶、啓碁、耀登積極參與，搶占6G先機。

馬斯克挺太陽能 台廠嗨

AI發展正面臨電力供不應求瓶頸，特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，直言「太陽能顯然就是未來」，並預言太陽能占整體能源比重將呈現「指數增長」。法人分析，全球首富登高一呼看好太陽能，中美晶（5483）、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。

台股行情先蹲後跳 法人買盤回頭靠攏AI股

美、日央行上周同步升息，台股行情先蹲後跳，雖然外資全周賣超、且是連續第三周賣超，但在操作上，卻出現轉彎跡象，買盤開始朝AI族群再次靠攏，反手加碼的聯電、頎邦等個股，市場高度聚焦。

大摩看多前景 按讚23檔

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

AI電力新商機 業者搶進

特斯拉執行長馬斯克點名「太陽能顯然就是未來」，台灣太陽能廠已嗅到AI帶來的再生能源發電商機，「跟著馬斯克的觀點走」，包括中美晶（5483）、元晶、聯合再生等，都積極布局太空太陽能技術，以因應未來整體AI朝太空與高耗電發展趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。