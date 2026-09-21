台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

台股在美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電（2330）9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

展望本周台股，兆豐國際投顧董事長留政鈺、富邦投顧董事長陳奕光表示，本周進入中秋節連假前的震盪期，由於節後將進入第4季傳統旺季，電子產業拉貨需求升溫，加上年底作帳及資金行情發酵，台股後市行情轉向樂觀。

統計近十年中秋節後20個交易日，台股上漲機率提升至60%，後60日更高達90%，平均漲幅達4.8%，遠優於節前表現，預期今年節後向上攻堅的機率高。

聯準會在9月利率會議宣布升息1碼後，干擾國際市場的不確定性變數已消除，雖然國際油價走高，但主要是因中東情勢造成的供給面影響，並非需求端，實際通膨將逐漸可控，預期台股將回歸基本面，上市櫃公司營收行情將逐漸主導盤勢走向。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清也指出，近期法人圈走訪相關供應鏈後，已初步預估台積電9月營收有機會再創歷史新高、來到5,200億元的水準，本業獲利能力將優於第2季，有望吸引外資、投信等長線投資買盤進場，在整體大盤站穩47K大關後，10月上旬將向48K發起攻擊。

陳奕光、黃柏棠表示，在內外資法人圈看好台積電9月營收表現，中下游的PCB、散熱、記憶體、組裝、伺服器等AI供應鏈，業績也將維持在新高水準，台股9月營收將有望首度突破6兆元大關，上市櫃公司創歷史新高家數將連續第四個月維持在150家以上，若量能持續增溫、回復至兆元水準時，將是指數發起攻擊的重要訊號。