快訊

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

烏克蘭發射逾千架無人機 莫斯科市長：歷來最大攻擊

又有熱帶擾動發展！連假後期恐影響台灣 中秋賞月機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

大摩在這篇長達60頁的「2028年全球AI半導體vs CSP資本支出成長」報告中，提出對於2028年產業前景的初步預估。大摩預估，全球前14大上市CSP（不含主權AI）的總雲端資本支出在2028年將達到近1.6兆美元，但整體年成長率將放緩至12%，低於2027年的60%、2026年的99%。

不過，大摩看多AI半導體前景，預期2023-2030年整體潛在市場（TAM）的CAGR將高達30%，到2030年將達到7,530億美元，屆時將占全球半導體市場的一半。樂觀來看，雲端AI半導體TAM今年就可能上看4,850億美元。

大摩看好的23檔台股包括台積電、聯電、力積電、南亞科、華邦電、旺宏、日月光投控、京元電子、上詮、鴻勁、旺矽、穎崴、家登、萬潤、聯發科、世芯-KY、創意、愛普*、信驊、譜瑞-KY、義隆、大聯大、文曄。

大摩指出，輝達2027年營收預估成長70%，有利於台灣供應鏈。在半導體方面，京元電子與穎崴今年的輝達相關營收比重都高達40%，台積電則為25%。另外，各CSP也極力開發特殊應用IC（ASIC），有利於世芯-KY及聯發科等台廠。

大摩指出，全球DRAM供應成長持續落後於需求。即使將中國大陸長鑫存儲的產能加進來，2026與2027年全球高頻寬記憶體（HBM）市場的供需缺口仍高達-17%與-15%，整體市場仍然嚴重供不應求。另外，IC設計廠可能因為成本上升而面臨毛利率逆風，非AI半導體的資源也可能被排擠，這都是潛在的風險。

大摩 半導體 聯發科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI狂潮擋不住！今年全球半導體市場估翻倍 記憶體恐缺到明年

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

AI下半場輪到PCB材料？009828規模衝71億元…法人看好玻纖布、HVLP銅箔接棒

AI股新價值

相關新聞

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

不確定因素消除 台股量能回溫 法人：後市可積極布局

台股上周歷經多重變數，利空抗跌、利多拉回整理，周五終於站穩腳步，衝上47000點。法人分析，有擺脫盤整格局的跡象，等到美國期中選舉壓力消除，可以積極布局。

AI 投資需求向供應鏈擴散 柏瑞投信：台股中長線多頭格局未變

受惠於AI投資需求暢旺與科技供應鏈的持續擴張，帶動2026年來台股漲幅在亞洲主要市場中名列前茅。柏瑞投信表示，儘管仍有美國聯準會（Fed）利率政策走向、通膨及國際油價走揚等不確定因素，使得台股仍有短線高檔震盪的機率，不過在經濟基本面穩健和企業獲利增長強勁的支撐下，台股中長線的多頭格局並未改變。

台股7月震盪八千點 熟齡族抄底

薑還是老的辣！台股集中市場7月迎來顯著修正，單月下跌3006點、跌幅6.52％，不少投資人進場撿便宜。永豐金證券追蹤勇敢抄底的用戶，發現30歲以下年輕用戶在這波「大怒神」過程中嶄露野心，但真正有資金在低檔撿便宜仍是50歲以上熟齡族。重點承接台積電、鴻海等AI核心權值股與0050等市值型ETF，且7月31日反彈當天大舉賣出，可說是這波震盪中最典型的「左側布局、右側收割」投資人。

本周台股／嫦娥奔月？外資大買 大盤挑戰新高再聚氣

美國聯準會（Fed）升息，加上18日是衍生性金融商品到期的四巫日，美股漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數小漲0.39％，費城半導體指數則大漲2.78％。台股則提前站穩腳步，周指數大漲995點，以4萬7180點作收，漲幅2.16％，周K線翻紅，但量能依舊孱弱，五日均量僅7816億。大盤指數距離歷史新高，又努力到只差一步之遙。

Q4投資攻略來了！外資升價股聚光 頎邦、緯創等入加碼名單

第3季進入倒數，外資法人端出「加碼名單」。觀察近月外資券商報告，鎖定目標價上調、評等「買進」及「優於大盤」個股，包括頎邦、緯創、全新等「外資喊買升價股」，有產業需求當底氣，有望成第4季市場聚焦標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。