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塑化業Q4恐旺季不旺

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

國內塑化產業將進入第4季，業者擔心出現本業將出現「旺季不旺」景氣。台塑（1301）、台化、台聚、亞聚、華夏、聯成等業者認為，第4季表現將比第3季好，但是受到戰爭推升能源成本、衝擊終端消費動能，加上中東局勢動盪、原料成本持續走高，第4季旺季能否真正迎來榮景，仍有諸多挑戰待克服。

中油表示，乙烯、丙烯等石化原料供應至年底無虞，但下游需求相對疲弱，呈現「儲槽全滿、下游提貨清淡」的現象，觀察至年底為止，整體石化業中下游需求動能仍相對偏弱。

台塑、台化、台聚、亞聚、華夏、聯成等業者認為，塑化本業走出第3季「原料價格居高、下游買盤縮手」的困境後，第4季應可獲改善，隨著年底「金九銀十」傳統需求旺季來臨，買盤有望較第3季回溫，並預估第4季開工率將高於第3季，營收也可望增加。

法人表示，展望第4季，雖歲修廠商減少、開工率提升，加上旺季效應支持，塑化業者第4季營收可望回升，但挑戰仍在於高價原料是否侵蝕利差，若下游需求復甦幅度有限，產品價格漲幅又無法完全反映成本上升，業者獲利表現仍將承壓。

以EVA產品為例，業者指出，今年9月至明年年初，中國大陸計尚有129萬噸新增產能；需求面來看，中國大陸光伏需求放緩，EVA產品已轉為淨出口，衝擊亞洲EVA行情。

台聚、亞聚近日表示，原油、乙烯仍在高檔，戰爭也導致下游需求疲弱，對全球石化景氣的衝擊恐將持續到年底。台、亞聚第4季將鎖定利差較高的LDPE系列產品，並持續減少競爭較激烈的光伏級EVA產銷比重。

台聚 聯成 台塑

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