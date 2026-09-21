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一周盤前股市解析／ASIC、散熱、封測 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（18日）受美股轉強帶動亞股上漲，資金回流，短線資金積極搶進低基期個股，早盤指數挑戰47,000點未成拉回，11點過後，期指多單湧入攻克47,000點關卡，化解長上影線壓力，終場指數大漲892點、以47,180點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會升息1碼後，美債殖利率與油市回落，激勵美股出現強彈；台股受惠央行維持利率不變並放寬房市管制，疊加市場傳出台積電（2330）晶圓代工漲價等利多，預期大盤震盪盤堅。

建議擇優布局流動性佳的中大型AI權值股，及業績題材股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、銅箔基板、光傳輸、散熱、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜指出，聯準會9月會議如預期升息，短線不確定因素消除後，市場情緒回歸基本面，有利大盤重新回到向上的慣性；另一方面，中東局勢仍在動盪，不過美國總統川普最新表示，對與伊朗恢復談判持開放態度，持續關注美伊局勢發展。

操作方面，市場焦點回歸基本面，ASIC、CPU、AI PC、散熱、記憶體、封測、玻璃基板、半導體設備、光通等基本面無虞且持續有利多題材支撐，可續留意。非電族群受惠升息及油價議題，金融、塑化等亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，升息不確定因素排除，加上漢測承銷鎖住的資金釋放，有利大盤走向。展望後市，加權指數上檔在47,500點附近將遭遇較大壓力，未來量能若可以維持或溫和增量，搭配國際股市回溫，將有望向上持續挑戰。

封測 晶圓代工 亞股

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