光通訊、PCB、低軌衛星 利多

台股近期震盪整理，隨著日KD指標交叉向上，短線有利多方表現，加上季線趨勢上揚，將為回檔提供支撐力道。籌碼方面，9月融資持續增加，反映內資承接意願仍在，但槓桿買盤增加，也提高拉回時籌碼鬆動的風險。

外資買盤能否持續回流，將是反彈延續的觀察重點。若指數站穩短期均線，並搭配成交量溫和放大，將有利進一步上攻；惟接近48,200點前波高檔區時，仍須留意獲利了結賣壓，短線震盪可能加劇。

總經方面，聯準會9月以12票全數贊成通過升息1碼，將政策利率調升至3.75%至4%，反映經濟韌性與通膨黏性並存。最新預測將2026、2027年經濟成長率分別上修至2.3%、2.4%，但今年PCE通膨率預估仍達3.7%，回到2%目標的時間延至2029年。

點陣圖顯示，今年底利率中位數為4.1%，意味本次升息後仍可能再升1碼，全年合計升息2碼。由於市場已部分反映緊縮預期，政策落地後仍有反彈空間，中長期則須觀察明年是否持續升息，以及科技業獲利能否抵銷資金成本與估值壓力。

國內央行利率連十凍，上修今年經濟成長率至11.48%，消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率預估為2.03%、2.16%，有助維持資金環境穩定。

類股布局以AI需求帶動的獲利成長為主軸。晶圓代工受惠高效能運算晶片需求，先進製程技術、良率及量產能力，則為提升競爭力與產品組合優化的關鍵；先進封裝則隨運算晶片與高頻寬記憶體整合需求增加，帶動封裝、測試及設備商機，增添擴產與接單動能。製程微縮及封裝複雜化，也提高缺陷檢測與精密量測需求，有利具客戶認證的設備廠。

資料中心傳輸量與機櫃功耗持續提升，可望帶動高速光通訊、液冷散熱設備滲透率同步走高；PCB、CCL則聚焦高層數板與低損耗材料升級，有助提升產品附加價值，並為毛利率提供支撐。低軌衛星可留意射頻、天線及通訊板材供應商，以訂單與出貨驗證成長。

金控股方面，銀行可望受惠淨利差支撐與手續費業務成長，壽險則可關注投資收益增加、淨值回升的機會，並留意避險成本變化，搭配明年股利預期擇優布局。

短線則可留意營建股迎來房貸政策鬆綁契機，自然人第二戶購屋貸款成數上限提高至七成，有助減輕符合條件買方的自備款負擔，提升換屋族資金調度彈性，為遞延購屋需求提供釋放空間，加上央行維持利率不變，有利購屋者掌握利息負擔，也提高建商資金規劃的穩定性。

選股可聚焦推案區位佳、完工交屋量增加及都更危老布局具成果的業者，隨交屋入帳挹注營收與獲利，有望兼具政策題材與基本面支撐。

投資策略維持短線偏多，以拉回分批承接取代急漲追價。由於季線持續向上，有助提供下檔支撐，惟指數接近48,200點前波高檔區時，若量能未能配合、外資買盤仍弱，宜適度調節漲多部位，保留資金等待較佳買點。

選股應聚焦訂單、營收與毛利率同步改善的AI相關公司與獲利支撐的金融股，短線則可注意政策受惠的營建股。在支撐未遭破壞前，可耐心擇優布局並控制槓桿，中長期能否續漲，仍取決於企業獲利成長能否抵銷升息對評價造成的壓力。

（作者是玉山投顧總經理）