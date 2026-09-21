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AI電力新商機 業者搶進

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

特斯拉執行長馬斯克點名「太陽能顯然就是未來」，台灣太陽能廠已嗅到AI帶來的再生能源發電商機，「跟著馬斯克的觀點走」，包括中美晶（5483）、元晶、聯合再生等，都積極布局太空太陽能技術，以因應未來整體AI朝太空與高耗電發展趨勢。

業界分析，北美主要雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，瘋狂蓋AI資料中心，電力供給成為當前AI市場發展關鍵，而全球電力也因供不應求，正快速步入高電價時代，唯有積極導入再生能源才能進一步降低成本，太陽能電力因供應鏈完整、成熟，且建設速度快、成本較低，也成為支撐AI電力的新解方。

業界說明，許多人以為阻礙AI發展的瓶頸是晶片、記憶體的缺料，但其實電力供給才是最致命、最容易忽略。目前全球AI晶片無論是量產或迭代的速度，其實都已遠遠超過全球電力基礎建設的擴充速度；換言之，解決電力供應問題，AI市場發展才能進一步加速。

由於AI大模型訓練運作的能耗已呈現指數級成長，因此電力供給、設備散熱的挑戰只會愈來愈艱鉅，若能擴大電力產能，甚至降低電力成本，AI產業勢必有機會進入下一個發展節點。

據悉，AI產業缺電已經是全球各地都在發生的情況，馬斯克力推太陽能，並非基於環保情懷或口號，而是站在商業角度上，看見AI缺電所帶來的龐大剛性需求，恰好能利用太陽能來滿足。

從馬斯克過去的言論中可看出，他不僅相當看好太陽能發展，且認為太陽能將持續無償輸送龐大能量，因此人類未來使用的能源全面轉向太陽能，只是時間早晚的必然結果。

此外，太陽能與AI產業也能互補，例如太陽能可提供AI資料中心源源不絕、成本較低的電力來源，AI也能反過來優化太陽能發電效率，例如透過AI技術改善太陽能的不穩定性，精準預測日照時間或者優化儲能系統。

電力 再生能源 特斯拉

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