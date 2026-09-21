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馬斯克挺太陽能 台廠嗨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，中美晶、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。圖為太陽能生產線。（新華社）
特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，中美晶、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。圖為太陽能生產線。（新華社）

AI發展正面臨電力供不應求瓶頸，特斯拉執行長馬斯克近期接連在社群平台X貼文唱旺太陽能，直言「太陽能顯然就是未來」，並預言太陽能占整體能源比重將呈現「指數增長」。法人分析，全球首富登高一呼看好太陽能，中美晶（5483）、元晶、聯合再生、茂迪等台廠跟著衝鋒。

AI蓬勃發展之際，全球關注AI引爆的下一波商機。近期AI巨頭紛紛點出AI發展新趨勢，輝達執行長黃仁勳看好資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用領域，馬斯克則點出太陽能，為產業指引明燈。

馬斯克在社群平台強調，「太陽能顯然就是未來」（solar is so obviously the future），並且看好太陽能發展指數增長將持續下去，直到其他所有能源都小於0.1%，引發外界高度關注與討論。

台灣太陽能廠當中，元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入馬斯克發展太空AI主力的SpaceX公司供應鏈。

中美晶也趕上這波太空太陽能商機，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，公司強調，現在客戶若願意下單，中美晶非常樂意承接，也願意為訂單成長投資擴充設備。

中美晶董事長徐秀蘭先前提到，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。

中美晶宜蘭廠有相關特殊的PERC生產並小量出貨，以供應美國市場為主，且不只一個客戶。

聯合再生則投入研發鈣鈦礦太陽能多年，正在申請相關專利，預計數年內將邁入量產力拼成為最先量產的台廠。

茂迪方面，正積極研發鈣鈦礦與矽晶疊層技術，計劃在2026到2027年推出轉換效率超過30%的次世代太陽能產品。

業界分析，馬斯克旗下SpaceX已宣布將提前一年啟動太空AI計畫，外界預料太陽能需求有望提前引爆。目前元晶、聯合再生均在積極開發適用於太空環境的鈣鈦礦太陽能技術，隨著馬斯克為太陽能產業指引明燈，國內太陽能廠近期也積極布局AI相關市場。

太陽能 馬斯克 黃仁勳

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