就市論勢／金融、塑化概念 多頭續航

盤勢分析

Fed如預期升息1碼，市場焦點轉至會逐日波動的油價和公債殖利率變化，特別是殖利率牽動股債與投資評價模型。若殖利率持續飆漲，即使不升息，科技股仍有多殺多壓力；一旦殖利率如同日圓般短線大幅回落，代表第4季美股可能重啟漲勢。

上周最瘋狂的「鬼故事」是即將IPO的Anthropic執行長阿莫戴提出「AI前緣研發減速」，示警「AI要減速」對市場偏空，不過，他也強調研發放緩並非GPU訂單減少，加上Anthropic估值仍高達2兆美元，討論焦點轉向大型AI模型希望透過政府監管機制，大幅拉高AI進入門檻，進而形成寡占，美國政府已公開反對；但仍需要注意龐大支出很難回收，OpenAI也宣布延後上市。

10月須注意四大雲端服務供應商（CSP）是否同步下修2027年資本支出，以及輝達積壓（backlog）訂單。

投資建議

留意第4季資金回流跡象，金融、塑化仍維持多頭格局。