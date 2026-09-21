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6G高峰會來了 電信三雄、聯發科、啓碁等台廠秀肌肉

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
6G 高峰會來了。路透
6G 高峰會來了。路透

「台北6G高峰會」（2026 6G Summit Taipei）本周登場，以「AI原生（AI-Native）6G」為主題，邀請歐、美、日等國際6G專家來台，中華電信（2412）、台灣大、遠傳、聯發科、和碩、仁寶、啓碁、耀登積極參與，搶占6G先機。

AI蓬勃發展，推動全球電信、通訊產業正站在全新技術的關鍵轉折點，今年台北6G高峰會將於9月23日至24日登場，以「邁向AI原生6G的未來路徑（Towards AI-Native 6G Era）」為主軸，深入探討人工智慧將如何重塑第六代無線通訊架構，並帶動各關鍵產業的全面變革。

台廠積極參展，展示B5G／6G技術與產品，大秀技術實力。

歐盟SNS JU執行董事Erzsébet Fitori、美國NTIA 6G政策負責人Sarah Skaluba、日本次世代移動通訊論壇（XGMF）主席Akihiro Nakao及軟銀高層都將出席。

經濟部、國科會、數發部等政府機構官員、中華電信總經理林榮賜、聯發科本部總經理黃合淇、遠傳執行副總郭峻杰、和碩、仁寶、啓碁、耀登、華電網等台灣資通訊產業廠商均出席，將探討從全球政策、國際標準到產業實務，聚焦6G未來發展方向。

AI要能暢行全球，深入政府、企業及個人，關鍵就是通訊，並牽動6G技術發展與標準制定。

業界普遍預期，6G標準將在2029年拍板，2030年可望有首個商業化網路問世。

業界分析，5G網路多偏向將AI作為外掛式的優化工具（AI for Network），現在電信通訊產業從「AI賦能」跨向「AI原生（AI-Native）」；6G的核心理念在於從實體層、空中介面到核心網路架構都要全面融入AI原生設計，實現端到端極致效能。

業界並積極推動跨界生態系整合，從各國政府政策推動者、標準制定機構，串聯從半導體到設備的資通訊產業鏈，加速6G標準化進程及商業化落地。

業界並關注6G技術發展，頻譜規劃，普遍認為6G網路除是4G、5G行動網路技術的延伸，涵蓋低空經濟的無人機，衛星等非地面網路（NTN）以及通感一體化（ISAC），勾勒2030年次世代通訊的全新樣貌。

電信三雄 聯發科

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