快訊

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

當父面前強拖出家門槍決！21歲美艷網紅慘死街頭 牆上記號洩驚天死因

聽新聞
0:00 / 0:00

越南9月21日正式「入富」迎資金活水 企業獲利、改革雙引擎點火越股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
越南升級富時次級新興市場之潛在被動資金預估可望分階段進場。(資料來源：HSC Strategic Research。)
越南升級富時次級新興市場之潛在被動資金預估可望分階段進場。(資料來源：HSC Strategic Research。)

富時羅素（FTSE Russell）將於9月21日正式把越南股市升級為次級新興市場，越南資本市場迎來重要里程碑。此次共有27檔越南上市股納入富時全球全市值指數（FTSE All-Cap Index），其中六檔大型及中型股同步進入富時環球指數（FTSE All-World Index），越南也成為該指數第49個市場。整體納入將分四階段進行，自2026年9月至2027年9月依序納入10%、20%、35%、35%，隨追蹤相關指數的ETF及被動型資金逐步進場，市場預期可望為越股帶來新一波國際資金活水。

從短線資金面觀察，越南正式入富的首波效應已成為市場焦點。根據HSC今（2026）年9月7日預估，9月21日升級生效後，相關被動買盤約可達2億美元；同時，越南外資流出情況近期已明顯收斂，顯示國際資金在升級前逐步重新評估越股配置價值，亦預估2026年企業EPS成長26%、2027年再成長12%，未來12個月預估本益比約9.1倍，評價仍具吸引力。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，基本面同樣提供支撐。越南2026年第2季GDP年增8.3%，居東協主要國家前段班；企業獲利表現更為亮眼，截至7月底胡志明交易所已有涵蓋99%市值的公司公布第2季財報，整體營收年增37.9%、歸屬母公司稅後淨利年增45.8%，大型企業獲利動能尤其突出。8月越南PMI升至53.3，工業生產指數年增14.4%、零售銷售年增14.9%，出口金額達549億美元，製造、消費與出口動能延續。

更值得關注的是，入富預期只是越南資本市場國際化的第一步。越南政府今年7月提出長期金融市場改革藍圖，持續深化資本市場、改善外資進入機制及拓展企業融資管道；越南並以2030年晉升MSCI新興市場及取得投資級主權評等為下一階段目標。美國銀行研究指出，目前越南本土基金管理產業資產規模僅約GDP的6%，外資參與仍受持股上限及市場准入等因素限制，意味隨制度改革持續推進，資本市場仍有相當大的深化空間。

陳仲愷指出，短線越股仍可能受到流動性及資金去槓桿影響而震盪，9月21日正式入富後，國際被動資金進場，加上企業獲利成長、公共投資加速、FDI回流及資本市場改革等多重題材，中長期結構仍偏正向。投資人可透過越南ETF參與越南市場，透過ETF追蹤富時越南30指數，產業布局以金融、房地產及核心消費為主，可望掌握越南由經濟高成長走向資本市場國際化的長線機會。

越南 羅素 資本市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升格至次級新興市場…越股基金 潛利十足

AI點火 科技型ETF長線帶勁

金融股債ETF有魅力 00998A受益人本月來增加二成最突出

退休存股也能搭「AI順風車」？專家點名這檔ETF：分散佈局免追高！

相關新聞

不確定因素消除 台股量能回溫 法人：後市可積極布局

台股上周歷經多重變數，利空抗跌、利多拉回整理，周五終於站穩腳步，衝上47000點。法人分析，有擺脫盤整格局的跡象，等到美國期中選舉壓力消除，可以積極布局。

AI 投資需求向供應鏈擴散 柏瑞投信：台股中長線多頭格局未變

受惠於AI投資需求暢旺與科技供應鏈的持續擴張，帶動2026年來台股漲幅在亞洲主要市場中名列前茅。柏瑞投信表示，儘管仍有美國聯準會（Fed）利率政策走向、通膨及國際油價走揚等不確定因素，使得台股仍有短線高檔震盪的機率，不過在經濟基本面穩健和企業獲利增長強勁的支撐下，台股中長線的多頭格局並未改變。

台股7月震盪八千點 熟齡族抄底

薑還是老的辣！台股集中市場7月迎來顯著修正，單月下跌3006點、跌幅6.52％，不少投資人進場撿便宜。永豐金證券追蹤勇敢抄底的用戶，發現30歲以下年輕用戶在這波「大怒神」過程中嶄露野心，但真正有資金在低檔撿便宜仍是50歲以上熟齡族。重點承接台積電、鴻海等AI核心權值股與0050等市值型ETF，且7月31日反彈當天大舉賣出，可說是這波震盪中最典型的「左側布局、右側收割」投資人。

本周台股／嫦娥奔月？外資大買 大盤挑戰新高再聚氣

美國聯準會（Fed）升息，加上18日是衍生性金融商品到期的四巫日，美股漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數小漲0.39％，費城半導體指數則大漲2.78％。台股則提前站穩腳步，周指數大漲995點，以4萬7180點作收，漲幅2.16％，周K線翻紅，但量能依舊孱弱，五日均量僅7816億。大盤指數距離歷史新高，又努力到只差一步之遙。

Q4投資攻略來了！外資升價股聚光 頎邦、緯創等入加碼名單

第3季進入倒數，外資法人端出「加碼名單」。觀察近月外資券商報告，鎖定目標價上調、評等「買進」及「優於大盤」個股，包括頎邦、緯創、全新等「外資喊買升價股」，有產業需求當底氣，有望成第4季市場聚焦標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。