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不確定因素消除 台股量能回溫 法人：後市可積極布局

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股上周五站穩腳步，衝上47000點。法人分析，有擺脫盤整格局的跡象，後續可以積極布局。聯合報系資料照
台股上周五站穩腳步，衝上47000點。法人分析，有擺脫盤整格局的跡象，後續可以積極布局。聯合報系資料照

台股上周歷經多重變數，利空抗跌、利多拉回整理，周五終於站穩腳步，衝上47000點。法人分析，有擺脫盤整格局的跡象，等到美國期中選舉壓力消除，可以積極布局

永豐投顧表示，美國聯準會如預期升息一碼，公債殖利率逐漸抬高，以適應通膨環境與高漲的油價。所幸目前市場普遍認為最快12月才可能再次升息，不是急遽收縮的環境。

展望後市，永豐投顧認為，下次FOMC在10月28日，至少在10月下旬FOMC召開前，市場可暫時擺脫利率政策不確定性干擾。不過，美國期中選舉接近，一樣是政經不確定性，且市場通常提前反應。根據經驗，選前壓縮過程會提前一個月，也就是對選舉結果沒信心的持股會在一個月前拋售，在真正選前反而因為股價已低，盤勢回穩。

國內市場上，上周大量資金因為漢測抽籤而凍結，造成周成交量下降，而隨抽籤結束，資金回流市場，成交量明顯放大，有利股價推升，而周五收盤站上47000點，永豐投顧表示，意味有擺脫盤整態勢，建議積極布局。本周預估短線震盪區間46000至48000點。

富邦投信建議，全球經濟仍將受到通膨變化、主要央行政策及地緣政治風險等因素影響，市場波動恐成為常態。2026年第四季在此環境下，投資人更應重視跨資產與跨市場配置的重要性，透過景氣循環架構定期檢視市場訊號，並依不同循環階段調整股票、債券、黃金ETF、不動產REITs及其他另類資產配置比重，以提升投資組合的抗震能力與長期競爭力。

法人 台股 布局

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