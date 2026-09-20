成熟國家債台高築 新興國家債顯韌性

根據國際貨幣基金（IMF）2026年4月預估，未來五年成熟工業國債務占GDP比重將從今年的108%升高至115%。美國將從126%升高至142%，反觀新興國家中拉丁美洲國家大致維持在73%與74%，非洲國家甚至能從56%降至53%，突顯新興國家積極進行結構性改革的成果，新興國家債市早已脫胎換骨、更顯韌性。

研究顯示目前不少新興國家的央行獨立性評分高於成熟國，例如巴西、哥倫比亞、智利與墨西哥等國評分就高於美國與日本，以財政政策而言，現今至少實施一項財政規範的新興國家有近90國，相較於金融海嘯前不到50國，1997年亞洲金融風暴前只有個位數，顯示新興國家在歷經多次危機後已記取教訓、積極改革。在市場的可進入性、流動性與透明度等都已符合國際標準下，目前獲納入主要國際債券指數的新興國家已從2003年的31國增加至67國富蘭克林證券投顧表示，這意味著新興市場已能接觸到更龐大的資金池，有助於減輕波動。

富蘭克林證券投顧表示，統計自2020年以來，新興市場債受市場事件的衝擊程度已明顯降低，在2020年受新冠疫情影響下跌12.1%，2022年受俄烏戰爭波及下跌9.1%，到2025年因川普宣布對等關稅僅下跌2.9%，再到今年來伊朗戰爭僅下跌2.2%，跌幅甚至低於高評等的全球複合型債券，顯示新興國家債市的成熟度提升、波動風險降低。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，許多新興國家實施審慎的貨幣與財政政策，通膨控制得宜，因此擁有較高的實質政策利率，例如巴西目前政策利率14%，扣掉通膨仍有接近10%的實質利率。以公債到期殖利率而言，埃及高達24%，哈薩克有14.5%、南非有8.8%，遠高於成熟國家4%~5%的水準。此外，現今新興國家貨幣水準較2009年金融海嘯後低點與2002年科網泡沫後低點還要低四至五成，遠遠沒有反映已大幅改善的基本面，加上美國債務負擔與政策前景不確定性刺激市場資金分散風險、重新配置的需求，新興國家貨幣具備不可忽視的潛在升值空間。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金截至7月底，持債到期殖利率9.88%，廣納21個精選新興國家債券與14個新興國家貨幣，現階段偏好拉丁美洲與非洲當地債匯市，也搭配新興亞洲與新興歐洲的優選機會。