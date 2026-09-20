AI 投資需求向供應鏈擴散 柏瑞投信：台股中長線多頭格局未變

受惠於AI投資需求暢旺與科技供應鏈的持續擴張，帶動2026年來台股漲幅在亞洲主要市場中名列前茅。柏瑞投信表示，儘管仍有美國聯準會（Fed）利率政策走向、通膨及國際油價走揚等不確定因素，使得台股仍有短線高檔震盪的機率，不過在經濟基本面穩健和企業獲利增長強勁的支撐下，台股中長線的多頭格局並未改變。

柏瑞投信指出，在歷經前波修正後，台股8月展開強勁反彈，外資單月買超達3,568億元，創歷史單月新高，成為推升本波行情的重要資金動能。台股AI主線依然明確，盤勢已由去槓桿修正轉向外資回流與獲利預期修復。

此外，台股此波的反彈除來自資金回流，基本面亦提供支撐。台灣7月出口達753億美元、年增32%，AI伺服器、半導體及資通產品仍是主要成長來源；更具領先意義的外銷訂單亦創歷史新高，其中，資訊通信與電子產品的接單分別年增89.5%及71.7%，顯示全球AI資本支出正持續轉化為台灣科技供應鏈的實質需求。

柏瑞投信投資策略部副總鄭筑文表示，觀察台股企業獲利上修趨勢自2025年下半年以來延續至今，尚未出現反轉訊號。市場預期台股2026年獲利成長率達40%以上，由此推估台股評價面仍合理，成為台股多頭格局的重要支撐。其中，又以科技相關次產業的獲利動能最強，顯示AI投資浪潮對台灣產業基本面的支撐力道仍強，亦已成為台股中長期的重要成長動能。

鄭筑文指出，儘管市場不時質疑AI是否存在泡沫風險，但四大雲端供應商（CSP）仍持續加碼資本支出，根據外資券商Morgan Stanley在5月底的統計，這四大供應商的2026年資本支出規模合計將近7,400億美元，2027年更將超越1兆美元。主要業者至今未見縮減投資跡象，反映出AI需求仍具延續性，產業動能並未改變。

此外，AI發展已從單一應用延伸至整體基礎建設升級，帶動半導體製程、傳輸材料及資料中心三大領域同步擴張。隨著運算效能持續提升，產業對高規格產品的需求增加，推動供應鏈朝高附加價值的方向發展，為相關企業創造長期成長機會。

柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，隨著台股行情從8月展開反彈，融資餘額亦回升至目前約5,800億元，顯示市場信心逐步回溫。觀察目前整體融資水位仍低於前波7月中高點的6,313億元，籌碼結構亦相對改善，但後續仍須留意融資增幅與指數表現是否維持合理節奏。

當前投資環境正處於高評價與高成長並存的階段。AI產業帶來的新一輪科技循環，將持續支撐企業獲利成長與資本支出的需求，但同時也使部分熱門族群面臨評價過高的挑戰。在資金轉向更重視獲利能力與估值合理性的背景下，選股的重要性將明顯高於單純押注市場整體方向。