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台股7月震盪八千點 熟齡族抄底

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

薑還是老的辣！台股集中市場7月迎來顯著修正，單月下跌3006點、跌幅6.52％，不少投資人進場撿便宜。永豐金證券追蹤勇敢抄底的用戶，發現30歲以下年輕用戶在這波「大怒神」過程中嶄露野心，但真正有資金在低檔撿便宜仍是50歲以上熟齡族。重點承接台積電、鴻海等AI核心權值股與0050等市值型ETF，且7月31日反彈當天大舉賣出，可說是這波震盪中最典型的「左側布局、右側收割」投資人。

台股上波修正近8,000點、回檔16%，51至60歲熟齡族成為最積極的逢低布局族群。不但愈跌愈買，7月17日與7月28日兩個重挫交易日，買進力道更均居各年齡層之冠，並集中布局電子權值股；待7月31日大盤反彈近8％時，賣出金額同樣居冠。「左側交易、反彈調節」的波段操作策略，顯示熟齡族經歷金融海嘯、歐債危機等多輪循環，深知逢低撿便宜主流股的時機點。

相較之下，30歲以下的少年股神雖然操作模式與熟齡族相近，同樣下跌加碼、反彈調節、勇敢進場，但明顯受限資金規模，買賣金額都是各年齡層中最低。與熟齡族資產力、年輕族群參與度相比，31至40歲中生代則是本波修正中最穩定布局世代，不僅下跌期間持續進場，反彈到8月14日之間，為各年齡層中最大買盤，凸顯正值財富累積階段，已成為支撐台股的重要承接力量。

展望投資布局，永豐投顧解讀，台股一路推進，市場信心正在恢復，利空大致消化，市場回歸基本面。AI供應鏈內部類股輪動、族群此起彼伏，但資金尚未離開AI主軸，需求仍是主要動能，短期輪動至上游材料與光學，少部分轉向航運等非電族群擴散。整體來看，類股輪動節奏加快，單一期間買賣超無法代表趨勢一帆風順，近期盤整格局不能支持族群持續強勢。面對下半年盤勢將偏向「指數進展有限、類股輪流表現」的格局，投資人應以「規則取代情緒」的系統化選股策略應對。

台股 抄底 永豐金

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