快訊

亞運／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光 「4字」藏藍白合伏筆

聽新聞
0:00 / 0:00

揮別升息利空、台股要追高？兩招強化投組韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

揮別升息利空，美、台股氣勢如虹，隨利率走揚，資金成本上升及股市評價壓力恐加劇第4季市場波動；主動式ETF主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，近期市場面臨地緣政治、油價、通膨及升息等多重變數，但企業基本面良好，由AI驅動的產業成長動能亦有支撐，自９月到2026年底台股將呈現大區間震盪的格局；在多空交錯下，產業與個股表現可能進一步分化，除掌握中長期產業趨勢，也須留意短期總經變數對市場的影響。

梁恩溢指出，AI產業長線發展趨勢未變，相關資本支出與產業需求有一定支撐，仍是重要布局方向；但隨著利率環境轉變，動能型標的將面臨評價壓力，因此除關注企業的成長潛力，選股也要重視價格合理性，在成長與風險之間取得平衡。為此，00400A已提前布局，操作上維持Bottom-up選股邏輯，從個別企業營運、產業競爭力等面向出發，調高非電子股族群的部位；電子股方面則增加價值型選股，並調節動能型選股，藉此降低波動。

觀察00400A產業分布，半導體占39.82%、電子零組件占27.35%、電腦及週邊設備及其他電子則分別占8.97%、6.08%；非電子則占11.54%，其中，金融保險占3.21%，另涵蓋塑膠工業、電機機械、油電燃氣、文化創意、航運及食品工業等產業。

展望後市，在市場變化仍多的環境下，投資人可透過00400A的主動選股機制，來掌握不同產業與個股的布局機會，並可採定期定額方式分批布局，降低單一時間點進場可能面臨的波動影響。00400A採月配息機制，適合有現金流需求的投資人；官網今日已發最新公告，最後申購日為10月7日，除息日為10月8日，配息預定於11月5日發放。

台股 升息 利空

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升息不確定性消退 台股焦點重回AI與基本面

Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

升息落地台股歡慶 00406A 年化配息率17% 成交量飆逾38萬張

法人看好AI需求強勁 主動市值型ETF迎成長行情

相關新聞

Q4投資攻略來了！外資升價股聚光 頎邦、緯創等入加碼名單

第3季進入倒數，外資法人端出「加碼名單」。觀察近月外資券商報告，鎖定目標價上調、評等「買進」及「優於大盤」個股，包括頎邦、緯創、全新等「外資喊買升價股」，有產業需求當底氣，有望成第4季市場聚焦標的。

「低本益比族群」伺機補漲 力積電、聯電等躍布局優選

雖然聯準會升息後台股反彈站上47K，不過法人指出，因為量能不足，短線要直接攻上5萬點的機率不高，最快可能要等到11月，期間仍可能有數次拉回，建議切入營收成長、低本益比法人進駐股，相關如力積電、聯電、矽格等個股，可伺機而動。

興櫃股王漢測9月22日轉上櫃

興櫃股王、半導體測試介面廠漢測將於22日以每股2,250元掛牌上櫃，由於搭上人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）晶片測試需求爆發商機，加上基本面強勁，掛牌前已掀起市場搶購熱潮，公開申購共吸引逾38萬筆申購單，凍結資金約8,656億元，改寫台股新股抽籤凍資紀錄，成為近期資本市場最受矚目的新兵。

安心、王品、雲品法說 談展望

觀光餐飲股法說會接力登場，安心21日率先上陣，王品、雲品22日接棒。隨餐飲業進入中秋連假、年底聚餐及尾牙旺季，市場將聚焦王品兩岸營運與展店動能、雲品大型外燴接單及委託經營布局，以及安心新型態店鋪與屏東農科廠後續效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。