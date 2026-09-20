揮別升息利空、台股要追高？兩招強化投組韌性

揮別升息利空，美、台股氣勢如虹，隨利率走揚，資金成本上升及股市評價壓力恐加劇第4季市場波動；主動式ETF主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，近期市場面臨地緣政治、油價、通膨及升息等多重變數，但企業基本面良好，由AI驅動的產業成長動能亦有支撐，自９月到2026年底台股將呈現大區間震盪的格局；在多空交錯下，產業與個股表現可能進一步分化，除掌握中長期產業趨勢，也須留意短期總經變數對市場的影響。

梁恩溢指出，AI產業長線發展趨勢未變，相關資本支出與產業需求有一定支撐，仍是重要布局方向；但隨著利率環境轉變，動能型標的將面臨評價壓力，因此除關注企業的成長潛力，選股也要重視價格合理性，在成長與風險之間取得平衡。為此，00400A已提前布局，操作上維持Bottom-up選股邏輯，從個別企業營運、產業競爭力等面向出發，調高非電子股族群的部位；電子股方面則增加價值型選股，並調節動能型選股，藉此降低波動。

觀察00400A產業分布，半導體占39.82%、電子零組件占27.35%、電腦及週邊設備及其他電子則分別占8.97%、6.08%；非電子則占11.54%，其中，金融保險占3.21%，另涵蓋塑膠工業、電機機械、油電燃氣、文化創意、航運及食品工業等產業。

展望後市，在市場變化仍多的環境下，投資人可透過00400A的主動選股機制，來掌握不同產業與個股的布局機會，並可採定期定額方式分批布局，降低單一時間點進場可能面臨的波動影響。00400A採月配息機制，適合有現金流需求的投資人；官網今日已發最新公告，最後申購日為10月7日，除息日為10月8日，配息預定於11月5日發放。