台股量能回溫 類股輪動推動指數震盪盤堅

台股上週在美國升息後，指數價漲量增，重登47000點大關，本週面臨川習會及中秋節連假，法人認為，台股可能出現健康輪動、多空換手，若美股續強，台股有機會震盪盤堅挑戰前波高點。

美國聯準會（Fed）升息利空出盡，上週四美股強彈，激勵台股上週五上漲892.75點，收在當天最高點47180.75點，重新站上47000點大關，並站回所有均線之上，成交值新台幣1兆750億元，重回兆元水準；週線上漲995.9點。

美股上週五互有漲跌，道瓊工業指數終場下跌95.4點，或0.18%，收在51682.64點；標準普爾500指數上漲12.74點，收在7650.50點；以科技股為主的那斯達克指數上漲104.25點，收在26522.55點；費城半導體指數上漲322.196點或2.78%，收在11921.688點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，上週美、台、日央行接連召開利率決策會議，加上大型初次上市櫃承銷案（IPO）漢測抽籤，凍結市場資金逾8600億元，台股量能急凍；隨著聯準會如預期升息、台灣央行10連凍及漢測抽籤結束，台股在上週四、五補量上攻。

展望本週，黃詣庭認為，在指數站上47000點之際，且短線較無不確定因素，台股量能在上半週可望持續回升，若上市成交值可穩步增加至1.2兆元以上，指數有挑戰47500至48000的可能性；但因週末適逢中秋長假，投資人留倉意願可能偏低，節前不排除有震盪量縮可能性。

他指出，由於指數面臨上方壓力，且資金環境偏緊，建議以大型績優權值股為主，持股水位在70%以下，以因應市場震盪及類股輪動。