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Q4投資攻略來了！外資升價股聚光 頎邦、緯創等入加碼名單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。歐新社
台股示意圖。歐新社

第3季進入倒數，外資法人端出「加碼名單」。觀察近月外資券商報告，鎖定目標價上調、評等「買進」及「優於大盤」個股，包括頎邦（6147）、緯創、全新等「外資喊買升價股」，有產業需求當底氣，有望成第4季市場聚焦標的。

外資法人近期密集檢視個股評價，部分個股不僅獲外資維持「買進」及「優於大盤」評等，目標價也同步上修，成為市場焦點。觀察近月最新外資個股報告，包括頎邦、南亞、全新、創意、研華、昇達科、矽力*-KY、奇鋐、強茂、同欣電、永豐金、貿聯-KY、緯創、中租-KY等14檔，後市可期。

其中，頎邦、南亞、全新、創意今年來股價漲幅均超過二倍以上。頎邦今年來股價大漲324.8%，野村維持「買進」評等，目標價由171元調升至270元；南亞今年來漲295.3%，小摩維持「優於大盤」，目標價由300元上調至350元；全新今年來漲幅267%，高盛維持「買進」評等，目標價由505元調升至793元；創意則大漲236.4%，大摩維持「優於大盤」，目標價由5,688元上修至6,288元。

另外，今年來漲幅超過一倍的個股還包括研華、昇達科、矽力*-KY、奇鋐、強茂等。其中，研華今年來上漲139.5%，瑞銀維持「買進」，目標價由744元調升至782元；昇達科上漲130.4%，高盛維持「買進」評等，目標價由2,513元上調至2,557元；矽力*-KY上漲128.4%，野村維持「買進」，目標價由585元升至590元；奇鋐上漲127.1%，麥格理維持「優於大盤」，目標價由4,250元調升至4,600元；強茂則上漲110.3%，野村維持「買進」，目標價由195元升至214元。

野村證券表示，頎邦受惠矽光子市場的需求強勁與新案進展，加上韓國驅動IC（DDIC）大廠供應鏈重組帶來的「AI漣漪效應」，因此將頎邦投資評等由「中立」強勢上調至「買進」，並大幅上調財務預測，將今年至2028年每股稅後純益（EPS）分別預估5.77元、9.04元、10.60元。

高盛證券表示，全新光電月營收動能可望一路旺至12月，推升今年第3季與第4季營收分別達44%、23%的季增高成長。隨著高毛利的AI資料中心光通訊產品比重提升，將持續帶動整體毛利率優化。

外資 緯創 昇達科

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