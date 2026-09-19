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量能重返兆元！台股周線翻紅 法人：多頭格局能否擴大 後續觀察這兩點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數18日上漲892點，收在47,180點，成交量約1.14兆元。籌碼面部分，三大法人買超1,194.5億元，其中外資現貨大買869.9億元，期貨淨空單減少2,564口至76,110口，期現貨同步偏多操作；投信買超81.5億元，自營商買超243.0億元。本周台股上漲995點，漲幅2.1%，周線黑翻紅。

永豐期貨指出，台股18日開盤走高，開盤後買盤全面湧入，指數一路震盪走揚，盤中未見明顯拉回，且18日成交量大幅放大至逾一兆元，重返兆元大關，已是連續第二個交易日回升，多方氣勢全面強勢。資金集中流向電子成長股，金融股相對承壓。

永豐期貨分析，整體來看，17日資金回流後，18日買盤力道再度加溫，量能重返兆元大關，且加權指數收在盤中最高點，顯示多方氣勢並未提前透支，市場追價信心持續增強。電子權值全面領軍、金融股相對落後，資金集中度偏向成長股的態勢明顯。後續可持續關注量能能否延續在兆元之上，以及金融股能否跟上這波攻勢，作為判斷多頭格局能否進一步擴大的重要觀察指標。

台股 法人 籌碼面

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