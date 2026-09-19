量能重返兆元！台股周線翻紅 法人：多頭格局能否擴大 後續觀察這兩點

近期股市整理主要受到油價、通膨及利率政策不確定性影響，特別對高評價科技成長股的評價面形成壓力。成交量一度下滑，也顯示投資人觀望氣氛濃厚。不過，隨著市場提前反映升息預期，在聯準會利率決策公布後，不確定性逐漸消除，市場焦點有望重新回到AI產業趨勢與企業基本面。

2026-09-19 11:09