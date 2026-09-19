升息不確定性消退 台股焦點重回 AI 與基本面

近期股市整理主要受到油價、通膨及利率政策不確定性影響，特別對高評價科技成長股的評價面形成壓力。成交量一度下滑，也顯示投資人觀望氣氛濃厚。不過，隨著市場提前反映升息預期，在聯準會利率決策公布後，不確定性逐漸消除，市場焦點有望重新回到AI產業趨勢與企業基本面。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，展望第4季至2027年，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場資金風險偏好回升等利多因素，預期仍將持續發酵。行情主軸有望由先前的輪動整理，逐步演變為多頭擴散格局，指數仍具挑戰歷史高點機會。

在產業布局方面，蕭惠中指出，持續看好AI供應鏈中的先進封裝測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備與導軌等族群，其2027至2028年的成長能見度尤為突出。整體而言，今年台股企業獲利維持強勁成長，市場普遍預期2027年企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。

至於面對市場出現波動時的雜音，蕭惠中表示，投資人與其關注市場情緒或新聞標題，更應聚焦企業實際資本支出規模、供應鏈訂單能見度，以及AI產品商業化進展。從目前產業數據來看，不論是AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝、ASIC客製化晶片，或高速傳輸與光通訊等關鍵環節，需求仍相當強勁。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，AI及科技供應鏈仍是帶動企業獲利的重要支柱。然而能源價格高檔、地緣政治衝突及財政壓力，仍使通膨降溫速度受限，高檔殖利率環境亦增加股市評價波動風險。未來需持續關注地緣政治風險及金融市場重新定價帶來的影響。

廖本隆表示，台股中的AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈仍具備結構性成長優勢；不過，市場仍需留意資本支出循環、利率變化及風險偏好波動對評價面的影響。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人郭勁甫表示，投資布局將持續以AI供應鏈為核心主軸，聚焦受惠AI伺服器需求成長、產業前景明確的相關次產業，並著重企業獲利驗證能力與未來EPS成長潛力，以掌握長期成長機會。投資組合則以成長與動能因子為核心，同時適度納入價值與低波動因子，在追求成長機會的同時兼顧風險控管，以因應高評價與市場波動環境。