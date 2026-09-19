台股買盤回歸 千金股紅光滿面

台股昨（18）日拜升息不確定引信拆除之賜，外資強力回補869.9億元、史上第五大金額，由權王台積電、股王信驊領軍電子權值股及千金股強攻，大盤指數開高走高，終場漲892點收47,180點當日最高點，連三紅，成交量1.1億元，近13日最多。

2026-09-19 00:48