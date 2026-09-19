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台股買盤回歸 千金股紅光滿面
台股昨（18）日受惠法人、大戶同步回補，加上先前申購漢測凍結的市場資金釋放，挾量攻上47,000點，千金股紅光滿面，股王信驊（5274）、創意改寫掛牌後收盤歷史新高，並新增AES-KY、金像電兩檔至47千金，匯聚盤面多頭人氣。
群益投顧董事長蔡明彥分析，10年期美債殖利率突破5%後拉回，讓高估值股稍微鬆一口氣，昨日盤面資金從大型權值擴散到中小型電子股，櫃買指數更強漲3.6%，各族群指標股四處點火，這種資金行情再起氣勢，遠比大盤指數攻上47,000點更值得關注。
隨持股偏低的法人及大戶積極回補，強勢點火千金股，股王信驊漲1,015元收19,290元、股后川湖漲200元收12,495元，除亞德客-KY、藥華藥等兩檔傳產股外，其餘全面收紅，AES-KY漲14元收1,101元、金像電漲70元收1,020元，收盤重現47千金。
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