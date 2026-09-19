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升息不確定引信拆除！雙王領漲 台股外資回補869億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（18）日拜升息不確定引信拆除之賜，外資強力回補869.9億元、史上第五大金額。聯合報系資料照
台股昨（18）日拜升息不確定引信拆除之賜，外資強力回補869.9億元、史上第五大金額。聯合報系資料照

台股昨（18）日拜升息不確定引信拆除之賜，外資強力回補869.9億元、史上第五大金額，由權王台積電（2330）、股王信驊領軍電子權值股及千金股強攻，大盤指數開高走高，終場漲892點收47,180點當日最高點，連三紅，成交量1.1億元，近13日最多。

富時指數季度調整昨日盤後生效，台股最後一盤爆2,578億元、歷來第五大，並拉升指數46點，其中，台新新光金、友達、群創、凱基金、元大金、聯電、中信金、永豐金、力積電、旺宏、第一金、台積電、兆豐金等尾盤都爆逾20,000張。

外資本周期現貨操作動向
外資本周期現貨操作動向

周線來看，台股領先國際股市反映Fed升息利空出盡，呈現先抑後揚走勢，整周反彈995點或2.1%，成交量縮至3.9兆元，近23周來最少。

三大法人昨日同步買超1,194.5億元，其中，外資搶補869.9億元，敲進南亞科、台積電、聯發科134.5至167.4億元不等，連二買。外資在台指期留倉淨空單減2,564口至76,110口，7月24日以來最低。

投信買超81.5億元，連三買；自營商大買243億元、歷來第二大，自行買賣部位更擴大買超至141.8億元；八大公股行庫逢高調節236.2億元，8月3日來最多，為日後低檔護盤儲備銀彈。

台股盤面焦點
台股盤面焦點

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、永豐投顧總經理黃柏棠等看法，台股相較在半年線附近的費城半導體指數位階偏高，所幸人工智慧（AI）供應鏈9至11月成長動能仍佳，預期短期大盤在45,000至48,000點區間震盪機會高，甚至有望挑戰歷史高點。

台股 外資 千金股

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台股昨（18）日受惠法人、大戶同步回補，加上先前申購漢測凍結的市場資金釋放，挾量攻上47,000點，千金股紅光滿面，股王信驊、創意改寫掛牌後收盤歷史新高，並新增AES-KY、金像電兩檔至47千金，匯聚盤面多頭人氣。

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