就市論勢／ABF載板、CPO光通訊 看俏

盤勢分析

美國升息淡化市場不確定性，加上美股強彈，激勵昨（18）日台股大漲892點，收在全日最高點47,180點，重登47,000點大關，並且站回所有均線，周線收紅。

台股強勢反彈，不僅收復前幾個交易日跌幅，也反映市場在利率與政策不確定因素逐步明朗後，資金重新回流科技與AI相關族群。

近期股市整理主要受到油價、通膨及利率政策不確定性影響，特別對高評價科技成長股評價面形成壓力。成交量一度下滑，也顯示投資人觀望氣氛濃厚。

不過隨著市場提前反映升息預期，在聯準會利率決策公布後，不確定性逐漸消除，市場焦點有望重新回到AI產業趨勢與企業基本面。

展望第4季至2027年，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場資金風險偏好回升等利多因素，預期仍將持續發酵。行情主軸有望由先前輪動整理，逐步演變為多頭擴散格局，指數仍具挑戰歷史高點機會。

投資建議

在產業布局方面，持續看好AI供應鏈中先進封裝測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備與導軌等族群，其2027至2028年成長能見度尤為突出。

整體而言，今年台股企業獲利維持強勁成長，市場普遍預期2027年企業獲利仍有20%至30%成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。