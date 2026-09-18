北美洲台灣商會聯合總會來訪證交所 攜手台商回台上市

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）温在興總會長9月18日率會員及所屬青商會代表來訪臺灣證券交易所，由證交所董事長林修銘親自接待，雙方就台灣資本市場發展、臺灣創新板（tib-創）制度與發展機會，以及北美台商回台上市等議題進行交流，期盼透過北美洲台灣商會聯合總會深厚的台商網絡，深化台美資本市場鏈結，協助更多具發展潛力的北美台商及創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為進軍亞洲及全球市場的重要資本平台。

在推動外國企業來台上市（KY股），協助台股國際化成果方面，經過證交所多年的努力，已展現成效。近年已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）及臻鼎-KY（4958）等第一上市公司曾納入臺灣50指數成分股，顯示優質外國企業透過台灣資本市場籌資及發展，營運規模與市值均有機會持續成長茁壯。優質KY公司加入，不僅使台股產業鏈更加完整，提供投資人更多元的投資選擇，也進一步提升台灣資本市場的國際能見度與吸引力。

近期亦有美國企業來台申請上市的具體案例。例如美國禾碩康-KY（NPIC Cayman）營運總部及主要製造基地均位於德州，雖非屬電子科技產業，但在美國寵物潔牙產品市場深耕多年，擁有自有品牌及一定市場地位。

NPIC此次選擇來台IPO，暫估上市市值約30億元，其企業規模及成長特性與台灣資本市場高度契合，成為近年美國傳統製造業企業來台上市、鏈結台灣資本市場資源的代表性案例，也展現台灣資本市場對不同產業及海外優質企業的多元承接能力。

為提供不同成長階段企業更多元的籌資選擇，證交所近年持續推動創新板，積極建構更具彈性及國際競爭力的上市環境，協助具創新能力及成長潛力的企業透過資本市場加速成長。這次代表團中特別包括「傳產創新和回台上市委員會」、創新工作委員會及青商部等成員，顯示北美台商除關注成熟企業回臺上市外，也重視傳統產業創新轉型及新世代企業的資本市場發展機會。雙方並就創新板制度及台灣資本市場特色深入交換意見，期待讓更多北美臺商了解台灣資本市場可提供的籌資與成長資源。

證交所表示，北美洲台灣商會聯合總會長期串聯北美各地台商，是台灣與北美產業交流的重要橋樑。未來證交所將持續深化與北美台商組織及專業機構合作，透過企業交流、上市諮詢及資本市場服務，主動接觸具回台上市潛力的優質企業，協助企業善用台灣產業聚落與資本市場優勢，壯大營運規模及全球競爭力，並吸引更多優質企業匯聚台灣，共同打造具國際影響力的「亞洲那斯達克」。