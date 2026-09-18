台股週線收紅995點 上市公司總市值升破154兆元

台股集中市場指數18日大漲892.75點、收47,180.75點，漲幅1.93%，成交值同步放大至1.07兆元；累計本周上漲995.9點、漲幅2.16%，周線由黑翻紅。值得注意的是，盤面強勢股不只集中在權值股，本周漲幅前10名個股中，僅嘉基（6715）、圓祥生技（6945）股價超過百元，其餘8檔均為百元以下個股，且周漲幅全數超過3成。

2026-09-18 15:44