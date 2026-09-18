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台股週線收紅995點 上市公司總市值升破154兆元
台股本週先蹲後跳，週五集中市場指數收在47180.75點，週線上漲995.9點或2.16%。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣154兆3193億元，較上週增加約3.3兆元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為資訊服務類指數上漲4.6%，跌幅最大為紡織纖維類指數下跌1.08%。其他未含金融類指數上漲902.98點，漲幅約2.2%；未含電子類指數上漲339.75點，漲幅約1.32%；未含金融電子類指數上漲165.44點，漲幅約1%。
本週全體上市股票成交金額為3兆6411億元，成交金額前3名產業，依序為半導體類成交金額1兆4332億元，占全體上市股票交易金額比重39.36%；電子零組件類成交金額7968.44億元，占比21.88%；光電類成交金額2796.27億元，占比7.68%。
本週集中市場股票成交量週轉率為2.57%，成交量週轉率前3名產業分別為資訊服務類15.97%，光電類10.55%，以及電子零組件類6.13%。
累計今年初開盤迄今共173個交易日，集中市場總成交金額為173兆9706億元，市場日平均成交金額為1兆56億元，股票成交量週轉率141.24%，股票日平均成交量週轉率0.82%。
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