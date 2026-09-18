台股價量齊揚！外資買超創史上第5大 法人續看消費電子備貨旺季

美國聯準會(Fed)如預期升息1碼，台股上演利空出盡行情，9月17日、18日連續兩個交易日上漲，周五加權指數收盤重返47,000點關卡，成交量放大至1兆元以上；本周台股周線收紅上漲995.9點，周漲幅2.16%，單周日均量7,835億元。

三大法人單日買超1,165.86億元，其中外資回頭大買869.94億元，為史上第五大單日買超紀錄。但回顧本周籌碼動向，僅投信站在買方，買超293.4億元，外資及自營商單周分別減持184.6、163.9億元，三大法人合計賣超55.1億元。

本周最大不確定性為美國聯準會利率政策及通膨數據，流動性收緊壓抑台股上半場走勢。玉山金滿意基金（原PGIM保德信金滿意基金）經理人郭明玉表示，聯準會升息1碼，偏向為預防性升息的態度對市場來說並非壞事，雖然高油價與高殖利率造成市場短期波動，但台股在基本面未反轉，中長期多頭趨勢仍具強韌支撐，市場焦點自然回歸至企業獲利與產業成長。

郭明玉指出，8月台灣出口成長追平歷史紀錄，AI供應鏈分工擴張、出口衍生原物料需求增加，以及原油、記憶體等價格上漲，說明內需拉貨及產能擴張亦相當積極，而9~11月將進入消費性電子備貨旺季，出口金額有望較上半年進一步走高，助攻第3、4季出口持續挑戰歷史紀錄，整體成長動能有機會一路延續至年底。

對台灣而言，高效能運算、AI伺服器及先進製程需求維持強勁。AI資料中心投資持續拉高先進晶片與相關設備需求，供應鏈甚至面臨部分零組件短缺，支持中長期接單能見度。當前市場焦點轉向公司能否持續擴充先進製程及CoWoS等先進封裝產能，以及2奈米量產帶來的新成長動能。

郭明玉認為，隨著企業獲利上修，台股17~18倍評價推估，落在43,000~49,000區間可能性較大，資金可望助攻指數持續向上，如有拉回可分批布局。選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件(電源/散熱/滑軌/PCB)、半導體建廠供應鏈/先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價有回落至合理水準的個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。