快訊

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

台股價量齊揚！外資買超創史上第5大 法人續看消費電子備貨旺季

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
三大法人單日買超1,165.86億元，其中外資回頭大買869.94億元，為史上第五大單日買超紀錄。圖／AI生成
三大法人單日買超1,165.86億元，其中外資回頭大買869.94億元，為史上第五大單日買超紀錄。圖／AI生成

美國聯準會(Fed)如預期升息1碼，台股上演利空出盡行情，9月17日、18日連續兩個交易日上漲，周五加權指數收盤重返47,000點關卡，成交量放大至1兆元以上；本周台股周線收紅上漲995.9點，周漲幅2.16%，單周日均量7,835億元。

三大法人單日買超1,165.86億元，其中外資回頭大買869.94億元，為史上第五大單日買超紀錄。但回顧本周籌碼動向，僅投信站在買方，買超293.4億元，外資及自營商單周分別減持184.6、163.9億元，三大法人合計賣超55.1億元。

本周最大不確定性為美國聯準會利率政策及通膨數據，流動性收緊壓抑台股上半場走勢。玉山金滿意基金（原PGIM保德信金滿意基金）經理人郭明玉表示，聯準會升息1碼，偏向為預防性升息的態度對市場來說並非壞事，雖然高油價與高殖利率造成市場短期波動，但台股在基本面未反轉，中長期多頭趨勢仍具強韌支撐，市場焦點自然回歸至企業獲利與產業成長。

郭明玉指出，8月台灣出口成長追平歷史紀錄，AI供應鏈分工擴張、出口衍生原物料需求增加，以及原油、記憶體等價格上漲，說明內需拉貨及產能擴張亦相當積極，而9~11月將進入消費性電子備貨旺季，出口金額有望較上半年進一步走高，助攻第3、4季出口持續挑戰歷史紀錄，整體成長動能有機會一路延續至年底。

對台灣而言，高效能運算、AI伺服器及先進製程需求維持強勁。AI資料中心投資持續拉高先進晶片與相關設備需求，供應鏈甚至面臨部分零組件短缺，支持中長期接單能見度。當前市場焦點轉向公司能否持續擴充先進製程及CoWoS等先進封裝產能，以及2奈米量產帶來的新成長動能。

郭明玉認為，隨著企業獲利上修，台股17~18倍評價推估，落在43,000~49,000區間可能性較大，資金可望助攻指數持續向上，如有拉回可分批布局。選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件(電源/散熱/滑軌/PCB)、半導體建廠供應鏈/先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價有回落至合理水準的個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。

法人 台股 美國聯準會 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股外資歸隊拚戰新高 法人看好中秋連假後量能回升

玉山投信：預防性升息無礙多頭格局

台股放量大漲 00411A 勁揚3%居原型 ETF 之冠 挑戰票面價

升息落地台股歡慶 00406A 年化配息率17% 成交量飆逾38萬張

相關新聞

成熟製程又香了？AI紅利燒到明年 外資買力積電7.7萬張、聯電2.8萬張

台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元。觀察成交量、成交值排行，聯電（2303）同時擠進雙榜，並創下約兩個月新高，力積電（6770）也上漲近4%；外資今同步大買成熟製程晶圓代工族群，掃獲力積電7.7萬張、聯電2.8萬張，也買超世界逾6,500張。

台股衝回47K！中小型股飆風四起 光鼎周漲52%奪冠、這些黑馬也狂奔

台股集中市場指數18日大漲892.75點、收47,180.75點，漲幅1.93%，成交值同步放大至1.07兆元；累計本周上漲995.9點、漲幅2.16%，周線由黑翻紅。值得注意的是，盤面強勢股不只集中在權值股，本周漲幅前10名個股中，僅嘉基（6715）、圓祥生技（6945）股價超過百元，其餘8檔均為百元以下個股，且周漲幅全數超過3成。

三大法人都回來台股了！台股大漲近900點 共買超1,165億元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達明年的晶片銷售將是今年的兩倍，加上台積電（2330）23日即將在矽谷舉辦年度開放創新平台（OIP）生態系論壇，台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元，三大法人買超1,165.86億元。

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

台股今（18）日收盤上漲892.75點、漲幅1.93%，終場以47,180.75點作收，成交量1兆751億元；台積電（2330）收盤價2,460元，上漲35元，漲幅1.44%。

仁寶、鋐寶同步開重訊記者會 說明董事會重大決議

台灣證券交易所表示，仁寶（2324）及鋐寶科技（6674）於今日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由王正強財務副總及何振宇財務長說明董事會重大決議。

台股週線收紅995點 上市公司總市值升破154兆元

台股本週先蹲後跳，週五集中市場指數收在47180.75點，週線上漲995.9點或2.16%。根據台灣證券交易所統計，上市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。