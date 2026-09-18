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外資買超869億元 竟買超這檔主動式ETF逾10.28萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股18日收在47,180.75點，大漲892.75點，三大法人同步買超，外資買超869.94億元。聯合報系資料照
台股18日收在47,180.75點，大漲892.75點，三大法人同步買超，外資買超869.94億元。聯合報系資料照

台股18日收在47,180.75點，大漲892.75點，三大法人同步買超，外資買超869.94億元，統計外資買超前十大中，ETF占5檔，買超第一名是主動統一升級50（00403A），單日買超102,802張，其次是買超力積電（6770），但賣超友達52,163張，居外資賣超冠軍。

台股早盤以46,449.56點開出，上漲161.56點，台積電（2330）領軍上攻，終場收2,460元，漲幅1.44%，台達電（2308）漲幅近3%，聯發科（2454）及台光電（2383）都上漲逾4%，聯電（2303）大漲逾5%，收在156元，封測股也是強勢指標，日月光投控（3711）漲幅近4%，京元電子（2449）、華東（8110）、矽格（6257）都攻上漲停。

IC設計、ASIC族群也大漲，創意（3443）突破7,000元，收7,150元，創歷史新高，聯傑（3094）、新唐（4919）、達發（6526）同步亮燈漲停收盤；記憶體族群也是上漲表現，南亞科（2408）收漲7.58%，華邦電（2344）收漲5.59%。

大盤指數開高走高，終場收在47,180.75點，上漲892.75點，漲幅1.93%；三大法人買超1,165.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超869.94億元，投信買超52.89億元，自營商買超（合計）243.03億元，其中自營商（自行買賣）買超141.82億元，自營商（避險）買超101.22億元。

統計外資買超前十大中，買超主動統一升級50最多，另外獲外資青睞大買的還有4檔ETF，包括主動式、元大台灣50正2（00631L）、高息ETF等，記憶體也獲外資買超，買超力積電77,685張，買超華邦電42,774張，買超南亞科32,233張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

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