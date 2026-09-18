成熟製程又香了？AI紅利燒到明年 外資買力積電7.7萬張、聯電2.8萬張

台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元。觀察成交量、成交值排行，聯電（2303）同時擠進雙榜，並創下約兩個月新高，力積電（6770）也上漲近4%；外資今同步大買成熟製程晶圓代工族群，掃獲力積電7.7萬張、聯電2.8萬張，也買超世界逾6,500張。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、聯電、群益臺灣加權正2（00685L）、大華優利高填息30（00918）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）、力積電、中石化（1314）。觀察前十名股價漲跌，聯電漲幅較大，上漲5.76%，收156元，其次為力積電，上漲3.93%，收74元。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯電、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、穩懋（3105）、台達電（2308）、鴻勁（7769）、南亞、創意（3443），其中創意漲勢最強，股價攻上漲停並創下新高。

外資今大買力積電超過7.7萬張、聯電2.8萬張，且都為連三買，投信則自9月4日以來連續買超聯電，法人看好成熟製程晶圓代工族群不言而喻。

法人分析，AI擴大晶圓代工成熟製程產品需求，包括電源管理IC、類比元件、網路與連接晶片、控制器、感測器、介面IC及其他混合訊號元件等，為聯電、世界（5347）等帶來次級結構性利多，預期報價上漲行情可望延續至2027年。

聯電近年也積極布局AI相關高階應用，包括矽光子、先進封裝及12奈米製程，從成熟製程晶圓代工進一步延伸至高速傳輸、異質整合與高階特殊製程市場。7月交付首批12吋矽光子量產晶片，預計2027年建置完整導入平台；先進封裝則布局中介層、晶圓對晶圓鍵合、混合鍵合及深矽溝槽電容等技術，與英特爾（Intel）合作的12奈米製程預計明年底開始貢獻首波實質營收。