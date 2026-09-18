科技類股太強勢？央行第二戶房貸鬆綁 營建股卻不見慶祝行情

央行再度放寬第二套房貸成數，加計第一季鬆綁，上限已從5成提高到7成，換屋族等於比去年少準備2成自備款；不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，營建類股18日反應冷靜，指數僅上漲2.5%，未見慶祝行情。

與去年相比，第二套房貸等於可以少準備2成資金，對於換屋族群與預售交屋族群應該相當有感，而過去一段時間預售市場也低迷已久，若是貸款成數提升建商又能搭配一些方案，有機會慢慢打開買氣，18個月動工禁令解除後，也減輕開發商的壓力。

曾敬德表示，政策鬆綁對於房市買氣應有幫助，不過之前營建股有政策後的一日行情經驗，再加上近兩日股市表現不錯，市場資金還是高度關注科技類股，並未將注意力放在營建類股上，因此營建類股整體反應有限。

曾敬德表示，雖然政策上出現鬆綁，但可以借跟好不好借、條件好不好仍是兩回事，現在銀行已經沒有資金爛頭寸問題，反而市場投資、企業經營擴廠都有資金強烈需求，接下來還是要觀察，銀行對於不動產放款承作的態度。