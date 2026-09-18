台股衝回47K！中小型股飆風四起 光鼎周漲52%奪冠、這些黑馬也狂奔

台股集中市場指數18日大漲892.75點、收47,180.75點，漲幅1.93%，成交值同步放大至1.07兆元；累計本周上漲995.9點、漲幅2.16%，周線由黑翻紅。值得注意的是，盤面強勢股不只集中在權值股，本周漲幅前10名個股中，僅嘉基（6715）、圓祥生技（6945）股價超過百元，其餘8檔均為百元以下個股，且周漲幅全數超過3成。

其中，光鼎（6226）以52.33%漲幅高居本周冠軍，全友（2305）大漲43%居次，豪勉（6218）、晉泰（6221）、嘉基分別上漲37.19%、35.19%及34.68%。第6至第10名則為圓祥生技、大甲（2221）、光鋐（4956）、台灣精材（3467）及宏齊（6168），周漲幅也達31.92%至34.01%。

從題材來看，本周強勢股並非單一族群，而是橫跨光通訊、高速互連、半導體設備、廠務、資訊服務及LED等領域，呈現中小型題材股輪動加速的特色。其中18日盤面火力更集中，豪勉、晉泰、嘉基、大甲、光鋐及宏齊6檔直接攻上漲停，延續本周強勢走勢。

其中，光鼎基本面出現轉折，上半年合併營收3.26億元、年增4.7%，創近3年同期新高；歸屬母公司業主淨利357.9萬元，相較去年同期虧損2,552.2萬元轉虧為盈，EPS 0.03元，毛利率30.61%，年增2.83個百分點。公司積極布局功率半導體，推出SiC MOSFET系列產品，鎖定AI、新能源及伺服器驅動市場，相關產品已送樣印度品牌廠及外銷EMS廠，預計下半年完成認證、2027年上半年放量。

全友則由傳統掃描器業務轉型，近年布局光通訊等新業務，上半年EPS 0.51元，前八月營收4.4億元、年增7.14%。不過，公司近期因達注意交易資訊標準，自18日起至30日列入處置，採約每2分鐘撮合一次。

整體而言，本周台股周線翻紅之際，中小型股成為漲幅榜焦點，從光電、光通訊到半導體設備與廠務，多元題材同步走強，前10名更全數大漲逾3成，成為本周盤面最鮮明的強勢股現象。