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伺服器、摺疊iPhone動能增溫 法人看好這些電子硬體股受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

人工智慧（AI）及通用伺服器拉貨動能增溫，帶動電子硬體產業8月營收符合預期，隨輝達（NVIDIA）VR、AWS T3、TPU v8 AI等逐步放量，法人看好，緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、金像電（2368）等供應鏈可望受惠。

另一方面，雖然智慧手機需求持續疲弱，但蘋果日前發表的摺疊iPhone仍為主要亮點，法人預期，後續仍將添增新日興（3376）、富世達（6805）、鴻海、台積電（2330）、奇鋐等供應鏈營運成長動能。

大型本國投顧分析，電子硬體產業整體7、8月營收表現大致符合預期，其中，廣達（2382）、緯創等ODM廠8月營收年增率都超過100%，主要受惠AI伺服器及通用伺服器出貨暢旺，預期鴻海、廣達及緯創第3季GB出貨將季增15%至約1.8-2 萬櫃。

零組件廠商以川湖（2059） 8月營收年增344%表現最為吸睛，高力（8996）及台光電（2383）營收亦在 AI需求強勁下，年增率逾100%。

法人表示，蘋果發表摺疊手機iPhone Duo、iPhone 18 Pro等新品規格大多符合先前預期，主要亮點為摺疊iPhone，採用奈米紋理技術以降低螢幕摺痕視覺感，並採用台積電A20 Pro 2奈米晶片，有助於效能優於其他摺疊機表現。

以目前供應鏈備貨量來看，法人預估，2026、2027年摺疊iPhone銷量分別可達600萬支、1,400萬支，蘋果可望於2027年成為全球第二大折疊手機品牌、市占率達24%。

此外，iPhone 18 Pro系列起售價僅調漲100美元，漲幅低於原先預期，並低於多數安卓高階手機今年來漲價約1,000至3,000人民幣水準，有助於iPhone銷量維持正向，法人預估，2026、2027年iPhone銷量分別將達2.34億支、2.26 億支，各年減1%、4%。

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