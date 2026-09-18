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三大法人都回來台股了！台股大漲近900點 共買超1,165億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元，三大法人買超1,165.86億元。記者余承翰／攝影
台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元，三大法人買超1,165.86億元。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達明年的晶片銷售將是今年的兩倍，加上台積電（2330）23日即將在矽谷舉辦年度開放創新平台（OIP）生態系論壇，台股18日開高走高，大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成交量放大至1.07兆元，三大法人買超1,165.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超869.94億元，投信買超52.89億元，自營商買超（合計）243.03億元，其中自營商（自行買賣）買超141.82億元，自營商（避險）買超101.22億元。

台積電收2,460元，上漲1.44%，台達電（2308）漲幅近3%，聯發科（2454）、台光電（2383）上漲逾4%，聯電（2303）跳空大漲逾5%，收156元。日月光投控（3711）漲幅近4%，封測族群大漲，京元電子（2449）、華東（8110）、矽格（6257）、欣銓（3264）都攻上漲停，頎邦（6147）上漲逾9%，南茂（8150）漲逾8%。

IC設計、ASIC族群大漲，創意（3443）突破7,000元，收7,150元，創下歷史新高，聯傑（3094）、新唐（4919）、達發（6526）漲停亮燈，世芯-KY（3661）、智原（3035）漲幅6~7%。台積電概念股走強，中砂（1560）衝上896元漲停價位，再創新高，致茂（2360）、汎銓（6830）、信紘科（6667）、盟立（2464）也都漲停，漢唐（2404）大漲逾9%，聖暉*（5536）漲逾7%。另外散熱、記憶體族群也齊揚，奇鋐（3017）強漲逾7%，南亞科（2408）大漲逾7%。

傳產股部分，受惠央行未升息，以及放鬆房市管制，營建股大漲，欣巴巴（9906）、京城（2524）漲停，華友聯（1436）、潤隆（1808）漲逾5%。鋼鐵股佳大漲停，東和鋼鐵（2006）、彰源（2030）上漲逾6%。

三大法人 台股 黃仁勳 輝達 晶片 台積電 台達電

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