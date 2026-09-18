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台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

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台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（18）日收盤上漲892.75點、漲幅1.93%，終場以47,180.75點作收，成交量1兆751億元。聯合報系資料照
台股今（18）日收盤上漲892.75點、漲幅1.93%，終場以47,180.75點作收，成交量1兆751億元。聯合報系資料照

台股今（18）日收盤上漲892.75點、漲幅1.93%，終場以47,180.75點作收，成交量1兆751億元；台積電（2330）收盤價2,460元，上漲35元，漲幅1.44%。

台股今日氣勢如虹，除金融股拉回修正，資金轉進權值股，創意（3443）亮燈漲停板收7,150元，股價僅次於信驊（5274）及川湖（2059），今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、台燿（6274）、台光電（2383）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：聯一光（3441）、台新新光金控（2887）、中信金（2891）、玉山金（2884）、陽明（2609）、國泰金（2882）及長榮（2603）。

群益投顧表示，美國聯準會9月16日利率決策會議決定升息一碼，符合市場預期，守住專業性與獨立性，有利於美國政經局勢與金融市場回歸穩定。儘管AI發展是否暫緩之爭議持續延燒，但各國仍持續快馬加鞭研發與布建。

群益投信統計，觀察過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節前因常伴隨連假，因此觀望氣氛較重而呈現小漲小跌，節後雖然大盤漲跌互見，漲跌幅不大，但上漲機率相對高。法人表示，台股投資重點還是在選股不選市，可用專家核心選股的市值型主動式台股ETF介入台股投資。

漲停 台股 高價股

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睽違三年突襲升息1碼！聯準會終結降息預期 美債投資人急著逃跑恐踩雷

從2022年聯準會升息後，市場氣氛期待著降息，但聯準會在9月16日的FOMC反而宣布升息1碼，利率升到3.75%-4%，是三年來再次轉向升息。 很多人的第一時間會回想到2022年股債雙殺，但如果你只看到「升息」兩個字就急著停損或加碼，很可能做出你事後會後悔的決定，因為這次跟2022年的機制並不一樣。 甚至對於聯準會因為前幾年剛向轉降息，就貿然投入債券的投資人來說，美債部位反而是讓他們被AI行情軋空手的一根稻草。 本文不會預測接下來漲或跌，而是從最基礎的地方幫你重新理解：美債到底有幾種、殖利率這個數字該怎麼讀、升息對不同天期的債券各有什麼影響。 當你下次再看到「殖利率創新高」的新聞時，你能自己判斷這對你手上的部位意味著什麼，而不是被新聞標題牽著走。 不過在那之前，要先解決一個更根本的問題：你想像的美債，到底是什麼債？

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