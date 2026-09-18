台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

台股今（18）日收盤上漲892.75點、漲幅1.93%，終場以47,180.75點作收，成交量1兆751億元；台積電（2330）收盤價2,460元，上漲35元，漲幅1.44%。

台股今日氣勢如虹，除金融股拉回修正，資金轉進權值股，創意（3443）亮燈漲停板收7,150元，股價僅次於信驊（5274）及川湖（2059），今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、台燿（6274）、台光電（2383）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：聯一光（3441）、台新新光金控（2887）、中信金（2891）、玉山金（2884）、陽明（2609）、國泰金（2882）及長榮（2603）。

群益投顧表示，美國聯準會9月16日利率決策會議決定升息一碼，符合市場預期，守住專業性與獨立性，有利於美國政經局勢與金融市場回歸穩定。儘管AI發展是否暫緩之爭議持續延燒，但各國仍持續快馬加鞭研發與布建。

群益投信統計，觀察過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節前因常伴隨連假，因此觀望氣氛較重而呈現小漲小跌，節後雖然大盤漲跌互見，漲跌幅不大，但上漲機率相對高。法人表示，台股投資重點還是在選股不選市，可用專家核心選股的市值型主動式台股ETF介入台股投資。