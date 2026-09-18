光通訊族群續強 高盛看好光模組需求持續擴張

光通訊族群近日輪番上陣，今（18）日接棒的是華星光、環宇-KY、聯光通，三者聯袂漲停，興櫃新兵威世波更是大漲逾13%，族群強勢表態。高盛近日指出，在AI 伺服器機櫃持續成長以及光模組採用範圍擴大及規格升級的情況下，相關供應鏈對光模組需求保持樂觀，產業成長趨勢顯著。

高盛預計，2026年全球光模組市場規模680億美元，2027年1,310億美元，2028年1,480 億美元。其中800G及以上細分市場將以69%的複合年增速擴張，從今年的450億美元長到2028年的1,300億美元。出貨量上，2026年800G產品預計出貨4500萬隻，1.6T出貨3300萬隻，到2027年1.6T會翻倍增至7100萬隻，3.2T則在2027年和2028年分別放量到2300萬隻和6800萬隻。

中國市場的部分，同樣維持中雙位數成長，全年總需求可望突破5,000 萬隻，結構上以800G 和400G 為主力，1.6T 產品也開始進入初步起量階段。與此同時，上游原物料如 DSP、雷射、PCB等產品供應緊張可能將繼續限制 2027 年的出貨量，這將有助於產品單價的提升，最後形成價漲量增的結果。