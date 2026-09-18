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IR議合服務平台2.0來了 證交所董座林修銘：讓企業價值被看見

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘。聯合報系資料照
臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘。聯合報系資料照

臺灣指數公司今（18）日舉行IR議合服務平台2.0新版發表記者會，臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘出席致詞指出，希望所有上市櫃企業與機構法人，善用IR議合服務平台，透過高品質的對話持續鞏固投資人與企業的彼此信任，也讓臺灣企業的價值被真正看見，持續打造一個具備透明度、韌性與國際競爭力的資本市場

林修銘表示這幾年臺股市場快速成長，國際投資人對臺灣企業的關注也持續提高。對證交所來說，除了致力提供一個公平、透明、健康的交易市場外，也希望進一步協助掛牌企業將自己的價值說清楚，讓機構投資人更了解企業，同時讓好的企業有機會被更多資金看見。

臺灣指數公司本身長期累積資本市場數據、指數及永續評鑑等資源，對企業與投資人的需求也有一定的理解。因此，希望善用這些優勢，把企業資訊、ESG數據與投資人的需求更有效地串聯起來，這是在2024年11月推出「IR議合服務平台」的初衷。

平台推出後，觀察到IR以及ESG永續治理，確實是連結企業長期價值與國際資金很重要的兩個環節。尤其在IR的經營上，做好資訊揭露只是基本，更重要的是，企業能不能和投資人建立持續、有效的溝通，讓投資人不只是「看得到資訊」，而是能更有效率地找到想要投資的公司並進一步深度交流。

因此，推出了全新改版的IR議合服務平台，從機構投資人的使用需求出發，把IR資訊、ESG數據以及議合資源整合在一起，讓投資人可以更有效率地掌握、篩選與比較企業；企業也可以透過平台，了解自己的經營成果與永續表現，對焦永續目標，協助機構投資人落實責任投資及盡職治理。另一方面，平台的使用者可以透過議合資源中心中分享的案例與實務指南，掌握近期議合關注議題，提升溝通效益。

另外，今年臺灣指數公司也與多家專業機構合作，推出璞玉公司法說會及議合會議諮詢服務等二大服務，希望讓基本面良好、但市場關注度相對較低的企業，有更多的曝光，也協助雙方把一次性的法說會接觸，逐步轉化成更深入、持續的議合關係。

從目前的成果來看，截至9月4日，IR議合平台會員已接近1,500家，包括約1,018家上市櫃公司及約255家機構投資人；2026年累積服務議合案例30項，公司透過平台預約自辦法說會也已累計174場。這些數字代表的，不只是平台的使用量，更反映市場對高品質IR與議合服務的實際需求。

今年適逢臺灣指數公司成立十周年，期待藉由今天的活動正式為台指十周年系列活動揭開序幕，感謝一路上所有夥伴給我們的支持與建議。未來，會持續和企業、投資人及各界夥伴一起，把臺灣的IR與議合生態系做得更完整。

證交所 資本市場

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