大家一起來作帳！三大集團率先發動 「這幾檔」都亮燈漲停

台股18日開高走高，盤中叩關47,000點，大盤指數一度衝達47,061.57點，上漲773.57點，盤面上包括聯電集團的聯傑（3094）、宏齊（6168）；華新集團的新唐（4919）、華東（8110）都飆上漲停鎖死，聯發科集團的達發（6526）一度衝上漲停、晶心科（6533）大漲，季底集團作帳行情蠢蠢欲動。

美股周四全面收高，台積電ADR、日月光ADR、聯電ADR同步走強，台股18日早盤以46,449.56點開出，上漲161.56點，指數開高後再往上衝高，一度拉升至47,061.57點，上漲773.57點，主要由權王台積電（2330）領軍，聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、台達電（2308）、欣興（3037）、台光電（2383）等都是盤面上強勢指標。

時序進入第3季季底，盤面上包括封測、IC設計等族群表現搶眼，尤其是幾檔集團旗下的個股更是飆上漲停，大有啟動集團作帳行情的意味；聯電開高走高，一度衝達160.5元，盤中漲幅逾5%， 集團旗下的聯傑更是早早就衝上漲停51.7元鎖死，宏齊也是開高走高衝上漲停38.85元鎖死，排隊買單超過8,400張。

華新集團旗下的新唐開高後衝上漲停126.5元鎖死，排隊買單超過5,300張，封測股的華東也是早早就飆上漲停47.4元鎖死，排隊買單超過1萬張；聯發科盤中漲幅逾4%，旗下達發一度衝達漲停691元， 盤中漲幅近8%，晶心科一度拉升至276元，逼近漲停276.5元，盤中漲幅逾7%。