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46千金6檔飆漲停！ ASIC、探針卡、散熱、電力全面點火

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股18日在台積電（2330）領軍下，盤中一度大漲773點、衝上47,061點。盤面「46千金」幾乎全數走揚，其中創意（3443）更強攻漲停、連兩日創新高，成為高價股盤面焦點。

創意8月營收58.4億元，年增111.02%，前8月合併營收369.53億元，年增103.84%；北美CSP客戶CPU專案預計今年底至明年初量產。董事會日前通過400億元聯貸案，並規劃發行上限8億美元海外無擔保可轉債，合計籌資約650億元，主要用於充實中長期營運資金及外幣購料。

精測（6510）與富世達（6805）同步亮燈漲停。精測已通過EV AI探針卡客戶驗證，採雙晶片設計、單張超過4萬針，預計2027年上半年量產，出貨逾100張；MEMS探針月產能也預計於2027年第2季擴充至120萬至130萬根，法人預估2027年HPC探針卡營收將年增282%。富世達則由輝達GB300出貨基礎，逐步延伸至Vera Rubin及ASIC新平台，法人看好QD受惠AI伺服器液冷滲透率提升，成為2027年成長動能。

貿聯-KY（3665）與高力（8996）、致茂（2360）亦強勢攻頂。貿聯-KY董事長梁華哲證實，已開始出貨輝達Vera Rubin平台的800 VDC大電流產品，隨Interplex Datacom併購案於下半年完成，產能、產品與技術效益可望擴大，全年營運再戰新高；高力則因應AI伺服器液冷散熱需求，斥資約30億元加碼桃園中壢與泰國產能。

材料端同樣亮眼，聯友金屬-創（7610）觸及漲停。受惠國際鎢價上揚與去中化採購趨勢，8月營收11.34億元再創新高，年增852.6%；隨屏南二廠逐步投產，鎢酸鈉總產量預計增加20%至30%。

從晶片設計、探針卡、液冷散熱、800 VDC電力到上游鎢材料，今日漲停千金股題材高度集中於AI基礎建設，且多家公司同步有新平台、量產或擴產進度，成為盤面資金聚焦焦點。

漲停 千金 探針卡

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