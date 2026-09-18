兆元俱樂部五大投信 統一投信近半年規模翻倍、增幅稱冠

7、8月全球金融市場震盪，但根據投信投顧公會統計至8月底，受惠第2季股市表現強勢，加以資金挹注，近半年投信規模仍成長32.66%至16.45兆元。五家基金規模達兆元的投信中，統一投信不僅是少數規模增速超越全市場的基金公司，近半年規模增幅更達103.13%。

統一投信能在半年內規模翻倍成長，是因為繼去年上市的主動統一台股增長ETF（00981A）後，今年第2、3季接連推出數檔主動式ETF，獲得市場熱烈迴響，且主動式股票型基金也為資金淨流入。

根據投信投顧公會8月底資料，「兆元俱樂部」中的五家基金公司規模表現分化，統一投信是唯一一家近半年規模增幅超過100%的基金公司。統一投信近年積極推出各類型商品，以滿足不同屬性的投資人需求，在股市大多頭行情助攻下，旗下ETF及基金獲投資人認同，近一年、近二年增幅達181.69%、288%，穩居五大投信規模增幅第一。

以8月來說，投信投顧公會截至8月底數據顯示，主動式股票型基金為統一投信規模成長主力，單月增加439億元。其中，統一奔騰基金、統一黑馬基金規模增長最多，單月增加114、87億元。同時，新掛牌的主動統一前沿科技（00411A）也挹注規模增長。

主動統一前沿科技（00411A）投資主軸為AI基建及軟硬體、新能源供應鏈，搭配太空經濟、無人駕駛、人形機器人等前沿科技產業，適合想聚焦科技股高成長潛力的投資人。

統一投信表示，AI基建及硬體需求強勁，軟體應用滲透率持續提升，使台灣及美國經濟穩健成長、企業獲利增速上修。基本面狀況良好，台股及美股長線多方趨勢不變。惟因近期地緣政治風險及通膨不確定性較高，股市短線預計呈現震盪。建議投資人可以定期定額主動式股票型ETF，分批布局AI發展契機。