房市管制鬆綁！營建股嗨翻 這三檔亮燈漲停

房市管制兩大鬆綁，營建族群終於迎春天，今（18）日股價全面上漲，上市營建類股盤中漲逾467點，漲幅達2.44％，其中欣巴巴（9906）、京城（2524）、三圓建設（4416）等漲停亮燈，永信建（5508）、華固（2548）、潤隆（1808）等也漲逾4％。

央行昨日下午召開理監事會議，利率維持「連10凍」，在信用管制方面，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，但仍不得有寬限期，並刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

近年政府重拳打房，針對房市政策祭出不少嚴格規定，像央行自2024年9月實施第七波選擇性信用管制，隨後房市買氣一路下滑，新案市場紛紛出現賣不動的現象，許多建商也開始紛紛讓利，而動工條款更是在2021年12月上路，實施了將近4年10個月，對營建業來說，一方面有政策管制，一方面又得面對營造成本居高不下、缺工、土方等問題，過去常讓業界喊冤實在吃不消，也因此在鬆綁後，今日營建股全面反映。

法人表示，營建族群歷經逾兩年房市政策壓抑，不少個股股價已提前反映市場悲觀預期，央行此次信用管制鬆綁，市場解讀為房市政策轉向較為中性，激勵營建股出現強勁反彈。

不過，營建業營收與獲利仍以完工交屋認列為主，短期基本面未必立即反映政策變化；若後續房市買氣回溫，則有助建案銷售、去化餘屋，並改善建商推案信心，對中長期營運形成正面支撐。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會理事長陳勝宏表示，此次調整方向正確、務實回應市場與產業需求，尤其修正刪除「購地貸款應切結於一定期間內動工興建」之規定，對不動產開發業別尤具意義。

自110年12月相關規範實施以來，土地開發自產權整合、都市計畫相關審議與建照請領，至實際動工，往往涉及冗長且不確定之行政與整合程序，尤以都市更新、危老重建及大面積土地整合為然；一律以固定動工期限加以切結，與開發實務未盡相符。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，在第二屋貸款成數有所鬆綁方面，若為資產族群有多屋自用或是置產需求，自然是相對好消息，蛋黃區或許因為資產族有較好的貸款條件仍維持不敗地位，不無可能看到雙北、竹北等精華地帶又有創高價的走勢。