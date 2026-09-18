睽違三年突襲升息1碼！聯準會終結降息預期 美債投資人急著逃跑恐踩雷

聯準會意外升息1碼後，投資人別把美債當成單一商品，需分辨天期、殖利率與ETF本質，再依資金用途與風險需求決定配置。（路透）

從2022年聯準會升息後，市場氣氛期待著降息，但聯準會在9月16日的FOMC反而宣布升息1碼，利率升到3.75%-4%，是三年來再次轉向升息。

很多人的第一時間會回想到2022年股債雙殺，但如果你只看到「升息」兩個字就急著停損或加碼，很可能做出你事後會後悔的決定，因為這次跟2022年的機制並不一樣。

甚至對於聯準會因為前幾年剛向轉降息，就貿然投入債券的投資人來說，美債部位反而是讓他們被AI行情軋空手的一根稻草。

本文不會預測接下來漲或跌，而是從最基礎的地方幫你重新理解：美債到底有幾種、殖利率這個數字該怎麼讀、升息對不同天期的債券各有什麼影響。

當你下次再看到「殖利率創新高」的新聞時，你能自己判斷這對你手上的部位意味著什麼，而不是被新聞標題牽著走。

不過在那之前，要先解決一個更根本的問題：你想像的美債，到底是什麼債？

美債有哪幾種？短天期、中天期、長天期公債差在哪

先解決一個最基本的誤會，美債聽起來像單一商品，但依照到期日的天期，也分成好幾種類型，性質完全不一樣。想像你借錢給朋友。如果他說「下個月就還」，時間短，變數相對少。但如果他說「30年後再還」，他可能換工作、搬家、甚至整個經濟環境都變了，你敢借嗎？

所以根據債券到期時間的差異，還能發揮替代現金、資產配置與對沖避險工具的作用，但未必能同時成立。特別是波動幅度更大的長天期債券，盲點就在於長天期債券，未必適合長期持有。能發揮資產配置與現金流作用的，反而是中天期債券。

而就算能領債息建立現金流，也要面對通膨侵蝕、匯率波動等風險，更不用說是資金投入的機會成本：資金投入債券裡，等於放棄了股票市場的成長性，這在2023年AI題材興起後，感受應該更為強烈。

美債殖利率是什麼？為什麼不看價格看殖利率

那為什麼市場討論美債時，幾乎都在講「殖利率」而不是價格？

原因很實際，因為市場上同時存在幾千檔美國公債，每一檔的票面利率不同、剩餘到期時間也不同，光看價格根本無法跨商品比較。

比方說一檔票面利率2%、剩10年到期的公債賣85元，另一檔票面利率4.5%、剩8年到期的賣98元，光看價格完全判斷不了哪一檔比較划算。

殖利率就像把這些條件各異的債券換算成同一把尺，不同天期的債券可以放在同一張表上對照。

債券市場用殖利率報價，不是因為它比價格重要，而是因為債券的價格無法直接比較，殖利率才能。但這個報價方式，對股票投資人來說會成為一個盲點。

股票殖利率預設你會長期持有、每年領股息。但債券的殖利率則是「往前算到到期日，總共能賺多少的年化數字」，隱含的前提是你會持有到期。

所以看到30年期美債殖利率5.374%，直覺反應很容易是：「買了放30年，每年穩穩賺5%以上，很划算。」但長天期美債在市場上的實際定位，是利率方向的曝險工具，不是「買了放著」的長期資產，它的巨大漲跌集中在少數衰退式降息的窗口，大多數時間只是緩慢流血甚至重挫。

殖利率的報價方式暗示你該持有到期，但長天期美債的實際用法根本不是持有到期，這中間的落差，正是股票投資人最容易踩的坑。

而債券ETF又把這件事變得更複雜：如果你直接跟財政部買一張30年期公債，殖利率的承諾是真的。持有到期，每年領固定利息，30年後拿回面額，報酬率在買進那一刻就鎖定了。

但債券ETF是ETF，ETF沒有到期日，殖利率只是「這一籃子債券在今天這個瞬間的快照」，以為都是在講「債券」、「殖利率」，但意義完全不同。

2026年FOMC升息1碼 對美債10年期、20年期、30年期各有什麼影響？

FOMC 9月宣布升息1碼，利率升到3.75%-4%，這是2023年7月以來首度升息。但如果你只看「升息」兩個字就下結論，甚至連結到2022年的股債雙跌，會錯過真正的總經訊號。

當時是因為通膨飆到9.1%，聯準會也快速把利率從接近0%一口氣升到5.25%，長天期美債價格腰斬式下跌，股市也同步重挫，股債同時流血，完全沒有互相保護的效果。

但現在起始利率3.5%至3.75%附近，即便持續上修，2028年從3.4%升到3.9%，雖然會在高檔維持比市場想像的更久，但衝擊比2022年小很多。

而升息對於不同天期的債券，影響程度也不同。

短天期（1年期、短期美債）：跌最少，而且換券速度快，自帶修復機制。因為債券到期後，基金經理會用拿回來的本金去買新發行的債券，票面利率會反映升息後的更高水準。

也就是升息雖然讓短天期債券價格下跌，但是很快就被更高的利息收入替代，在升息環境裡不太會受傷，甚至是受惠的一方。

中天期（2年、5年、10年期）：換券週期雖然比短債慢，自動修復機制還在，雖然債券價格可能下跌，至少跌幅遠小於長債，且若利率路徑再度轉向（從升息轉降息），反彈速度會比長債更快、更確定。

長天期（20年期公債殖利率/30年期）：長債在升息環境下跌最慘，但不只因為升息，還因為華許打算縮表（Fed不再當長債的大買家）＋財政赤字推升發債量＋期限溢價結構性上升。

就算利率轉向，縮表與財政赤字的影響也還在。

現在該買美債嗎？三種需求對應三種策略

對債券市場的影響是一回事，但是對持有債券部位的人呢？尤其台灣投資人多是以持有債券ETF而非債券部位，殖利率的邏輯也不是債券實際報酬承諾。

終究還是要回到當初持有債券的目的：資金停泊、資產配置、建立現金流，或是對沖長天期債券難得一遇的暴衝價差？

資金停泊需求

先確認你的錢幾年內要用，三年內要用的，只看短天期。重點不在殖利率，而是商品本身的存續時間（越短越好），另外也可以從成交量評估商品流動性。

短天期代表ETF可參考追蹤1年期以內美國公債的商品，流動性高、對升息幾乎免疫。存續期間越短越好，成交量也要注意，流動性差的ETF在市場波動時買賣價差會擴大。

資產配置需求

為了降低整體投資組合波動，股債配是一種常見的資產配置策略。但這配置什麼債的，反映了你所設想的波動情境。

如果你想抗衡的是如2001網路泡沫、2008金融海嘯等需要聯準會大砍利率救市的狀態，那長債的效果比較大。

但長債本身價格波動也大，如果以目前FOMC剛升息、點陣圖全面上修的環境來看，通膨型緊縮的機率權重正在上升，中天期債是較折衷的選項，或是調整比例，避免單壓一個方向。

資產配置的中天期ETF代表如00933B（國泰10Y+美債）追蹤10年期以上、升息修復速度優於長天期。

長天期代表如台灣受益人數最多的00679B（元大美債20年）與00687B（國泰20年美債），兩者對利率變動最敏感，升息期間跌幅最大，但降息時反彈也最猛。

建立現金流需求

配息可以作為現金流，但配息金額不等於你的實際報酬。尤其債券ETF的配息來源是債券的利息收入，但如果ETF本身的淨值在跌，你領到的息可能還不夠彌補縮水的淨值。

所以除了殖利率，也要對照近一年含息報酬率。以台灣常見美債ETF為例，建立現金流常見選擇：00687B（國泰20年美債，月配息、殖利率約4-5%）、00933B（國泰10Y+美債，涵蓋10年期以上）。提醒ETF並非債券，沒有到期日，配息金額不等於實際報酬，升息期間應同時對照含息報酬率，而非只看配息。

小資族需要美債嗎？先確認機會成本再決定

美債有各種功能，但對投資人最關鍵的問題，還是你現在到底需不需要債券部位？以上債券的功能，沒有一個是拼資產長期成長的。

換句話說，小資族目前確實不用考慮債券，甚至可能會因為過早將資金投入債券（不論配置目的為何），因此錯過這幾年股市的翻倍成長。

美債是拿來配置的工具，不是拿來讓資產快速變大的工具，這件事本身沒有變過，也不會因為聯準會降息升息換主席就改變。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：聯準會轉鷹升息 1 碼前，中長天期美債殖利率早就破 5%，持有債券部位怎麼辦？