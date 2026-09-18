封測測試鏈全面點火 華東、精測、汎銓亮燈 京元電、頎邦、矽格齊揚

台股今（18）日延續反彈氣勢，早盤一度大漲773點、重新站上47,000點，最高來到47,061.57點，截至上午10時左右仍在46,800點附近震盪。大型權值股維持多方格局，台積電（2330）盤中來到2,440元、漲15元，聯發科（2454）4,585元、漲85元，日月光投控（3711）則來到628元、上漲14元。

盤面資金同步往封測、晶片測試及相關供應鏈擴散。記憶體封測廠華東（8110）攻上47.4元漲停，中華精測（6510）也亮燈來到3,520元；汎銓（6830）隨後加入漲停行列，股價攻上563元。京元電子（2449）盤中漲逾5%，頎邦（6147）漲逾7%，矽格（6257）漲逾5%，南茂（8150）也有逾3%漲幅，封測與測試族群成為今日盤面焦點。

華東受惠記憶體需求回溫，市場先前傳出力成（6239）、南茂及華東產能利用率逼近滿載，封測報價同步走揚；另一方面，AI晶片功耗與測試複雜度提高，也拉長晶圓測試、成品測試及Burn-in時間，讓封測業者同時迎來記憶體回溫與AI高階測試兩股動能。

其中，京元電持續擴充AI與高效能運算測試產能，今年資本支出已上修至500億元，主要投入廠務與測試設備。矽格也持續擴產，湖口新產能已陸續量產，竹東中興新廠預計第4季完工、明年第1季投入量產，AI、ASIC及矽光子測試需求仍是後續主要成長動能。

測試周邊同樣吸引買盤，創新服務（7828）盤中最高衝上2,120元，汎銓則攻上563元漲停。創新服務受惠AI晶片腳位增加、MEMS探針卡自動化設備需求升高；汎銓則受惠先進製程、AI晶片分析及矽光子檢測需求，顯示今日資金已由傳統封測一路擴散至測試介面、自動化設備與檢測分析供應鏈。