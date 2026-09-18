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建商心境央行聽見了！房市管制鬆綁 營建股大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

中央銀行昨（17）日召開第3季理監事會，宣布政策利率「連十凍」，也對房市祭出兩大鬆綁，放寬自然人第二戶貸款成數上限，由六成調高至七成，並取消對建商的購地貸款18個月限期開工令。央行總裁楊金龍表示，兩年的信用管制已經發揮一定效果，央行也不能「硬邦邦」。營建股18日聞訊大漲，欣巴巴（9906）、京城（2524）漲停亮燈，三地開發盤中大漲逾6%，全坤建（2509）、華友聯（1436）漲逾5%。

央行決議維持利率不動，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。楊金龍將形容目前貨幣政策「稍微偏緊」，指出如果升息，對傳統產業及首購族的影響相對直接，而現在市場的問題是「錢分配不均」，因此選擇以「量」來控管，透過貨幣數量操作落實緊縮。

房市部分，央行繼3月20日調整房市選擇性信用管制，調升自然人第二戶購屋貸款成數上限，從五成調高到六成後，昨日再次調升貸款成數至七成。央行表示，主要是協助民眾購買第二戶住宅，實際上是供自己換屋或家人居住所需。

另外，鬆綁建商辦理購地貸款，改由銀行依個案授信情況自行掌握時程。楊金龍說，銀行對建商的審核過程控管很好，所以一步步放寬。楊金龍指出，面對建商「叫叫叫」，央行也不能「硬邦邦」，第七波管制到現在「兩年也足夠長了」，應該聽聽外面的呼聲。

對於房市信用管制兩大鬆綁，中華民國不動產建築開發公會全國聯合會理事長陳勝宏表示，此次調整方向正確，且務實回應市場與產業需求。陳勝宏指出，自然人第二戶購屋，多屬為子女成家、奉養父母或家庭換屋等自住性質，並非投機炒作；一定期間內動工興建的規定刪除，也回歸由銀行依授信實務個案覈實辦理，有助於健全房地產供給、穩定市場秩序。

營建股今群起大漲，欣巴巴、京城漲停亮燈，三地開發盤中大漲逾6%，全坤建、華友聯漲逾5%，潤隆（1808）漲逾4%。

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