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三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

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三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度大漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股昨夜全面反彈，費半指數大漲3.14%，台積電（2330）、日月光（3711）及聯電（2303）ADR同步走強，帶動台指期盤後大漲701點。台股18日開盤同步走高，10月台指期率先開高621點、報47,080點，集中市場指數隨後開高161.56點、報46,449.56點。

在台積電領軍、五大權值股聯袂走高，加上聯電、南亞科（2408）、欣興（3037）、台光電（2383）等電子要角同步助攻，大盤漲點一度擴大至773點、觸及47,061.57點。盤面上，聯電、友達（2409）、大華（9905）優利高填息30（00918）交投熱絡。

美股主要指數周四全面反彈，油價連2日走低、美債殖利率回落，緩解市場對通膨及聯準會持續升息的疑慮，科技與半導體股領漲，那指大漲1.69%、費半指數強升3.14%。台股ADR也聯袂收高，台積電ADR上漲3%、日月光ADR大漲5.38%、聯電ADR更勁揚8.61%，激勵台指期盤後大漲701點、收在47,160點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高35元、報2,460元，聯發科（2454）開4,600元、台達電（2308）開1,730元、鴻海（2317）開252.5元、日月光投控開631元。

類股方面，電子零組件、玻陶、營建、電腦設備等漲幅居前，油電燃氣、航運、金融等相對疲弱。

回顧台股17日表現，集中市場指數上漲439.1點、收46288點，成交值放大至8,207.65億元。三大法人買超254.66億元，其中，外資買超121.85億元，投信買超117.03億元，自營商買超（合計）15.78億元。

法人指出，台股日K低點連3日墊高，初步浮現轉強跡象，惟季線走平，多方力道仍待確認。震盪盤選股可聚焦營運能見度高、獲利成長或回升、月營收創高及產能利用率提升等條件個股。

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