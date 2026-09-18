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美國升息利空出盡 法人看好台股震盪趨堅

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國宣布升息後，利空出盡，台股17日上漲439.10點，收在46288.00點，收復月線約46159點，美股也出現強勁反彈。法人認為聯準會即使下次再升息，時間點可能落在年底，這段空窗期升息議題退居次位，市場回歸基本面，看好台股有望震盪趨堅。

受國際油價下跌及債券市場壓力減輕帶動，週四美股主要指數勁揚，道瓊工業指數上漲316.14點或0.61%，收在51778.04點。標普500指數漲85.95點或1.14%，收7637.76點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升439.87點或1.69%，收26418.30點。費城半導體指數大漲353.38點或3.14%，收在11599.49點。

個股方面，半導體族群走勢強勁，英特爾（Intel）大漲7.75美元或7.67%，收108.8美元；超微（AMD）漲32.59美元或6.36%，收545.09美元。輝達（NVIDIA）上漲5.44美元或2.54%，收219.34美元；台積電ADR也上漲12.54美元或3%，收在430.26美元。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏分析，聯準會（Fed）公布升息1碼，符合市場預期，另外暗示年底前可能再續升1碼，聯準會主席華許（Kevin Warsh）的談話論調也偏鷹。不過姚宗宏認為，下次升息時間點可能落在年底，短期內升息議題可望暫時退居次要位置。

姚宗宏看好隨著企業獲利持續上修，市場焦點將重回企業獲利基本面，預期台股將呈震盪向上格局。接下來影響市場重要變數可觀察中美領袖會面，及美國期中選舉。在未出現重大意外情況下，看好台股整體偏多格局將續行。

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