台股外資歸隊拚戰新高 法人看好中秋連假後量能回升

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，台股昨（17）日人氣回籠，外資轉賣為買，上漲439點收46,288點，拉出利空出盡行情。法人指出，台、美利率政策不確定因素消除後，資金可望陸續歸隊，在中秋連假後，單日成交額有望重回兆元之上，有利台股再挑戰歷史新高。

展望後市，第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股量能回升，中秋連假之後的單日成交值有機會重回1兆元之上，有利挑戰上波高點47,500點；若成交值放大到1.2兆元，可望再上攻48,000點。台股基本面優，維持年底前上看5萬點看法，但走勢從瘋牛變慢牛，可能走走停停。富邦投顧董事長陳奕光認為，10月中旬即可挑戰48,000點。

近十日加權指數及成交金額

台新投顧總經理黃文清也認為，市場普遍預期Fed到12月才會再升息1碼，在此之前不必太擔心，看好今年有望上攻5萬點。另外，國內央行放鬆對房市的信用管制，短期可注意營建股的投資機會。

綜合陳奕光、黃文清、黃詣庭看法，升息有利金融、高殖利率及抗通膨族群，可布局三大類股票，一是體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，二是房地產、傳統公用事業、REITs等對利率敏感族群，三是逢回可布局AI變現能力強的科技龍頭與軟體應用股。

台股盤面與展望

隨市場消化升息利空，台股昨日由台積電領軍，盤中一度漲1,026點，最高衝上46,874點，終場上漲439點收46,288點，收復月線；成交值較前一日激增28%達8,666億元，為近周來首度回到8,000億元之上。

三大法人同步站在買方，合計買超254.6億元。其中外資買超121.8億元，結束連五賣，但在台指期未平倉淨空單增加2,323口至78,674口；投信買超117億元，連二買；自營商買超15.7億元，終結連七賣。

盤面上，台積電（2330）股價漲45元，收在2,425元，漲幅1.8%，為大盤0.9%漲幅的兩倍，帶動半導體類股指數漲1.5%。在傳產方面，通貨膨脹受惠股油電類股指數大漲6.3%最強，塑膠類股指數漲4.8%次之。不過，中小型股表現偏弱，櫃買市場指數跌0.2%，收398.17點。