CPO「鬼故事」又掀話題

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，9月升息1碼符合市場預期，雖聯準會主席華許談話論調偏鷹，但正面訊號在於聯準會也調高了今年的美國經濟成長率，顯示美國經濟仍有足夠韌性，足以承擔較高利率環境帶來的影響。 姚宗宏表示，下次升息時間點可能落在年底，因此短期內升息議題可望暫時退居次要位置。隨著企業獲利持續上修，市場焦點將重回企業獲利基本面，預期台股將呈震盪向上格局。 投資布局方面，

2026-09-17 14:12