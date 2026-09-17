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就市論勢／散熱、先進封裝 吸睛

經濟日報／ 楊雪幸（統一統信基金經理人）

盤勢分析

台股近期隨國際股市震盪，市場焦點轉向美國貨幣政策、長天期公債殖利率及地緣政治變化。短線盤勢仍可能受到利率變化與資金動能影響，不過AI產業中長期發展趨勢未變，相關供應鏈經過修正後，部分個股評價已逐步回到合理區間。

產業方面，全球雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，帶動先進製程、先進封裝及伺服器供應鏈需求。AI伺服器運算效能及功耗提升，散熱、電源、PCB銅箔基板與高速傳輸等零組件也持續朝規格升級方向發展。

台灣在全球AI硬體供應鏈中占有重要地位，相關產業可望受惠運算需求提升及產品規格升級。不過，各企業訂單能見度、獲利表現及評價條件有所差異，短線股價也可能隨費城半導體指數及資金動能波動。後續可持續觀察雲端服務供應商資本支出、供應鏈出貨進度及終端需求變化。

投資建議

AI長期趨勢未變，建議維持選股不選市策略，並依市場波動與資金動能彈性調整持股。布局上，可優先關注AI伺服器與ASIC相關供應鏈，以及受惠材料升級的PCB、CCL、散熱與先進封裝族群；若市場因總經或消息面出現修正，可留意基本面佳、評價逐步回到合理區間的逢低布局機會。

PCB 銅箔基板 先進製程

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