「TiBOOST 創新大步計畫」徵件倒數計時 總獎金達500萬元

台灣證券交易所17日宣布，「TiBOOST創新大步計畫」全球徵件預計9月29日中午截止，並於11月10日進行決賽，歡迎具發展潛力的國內外人工智慧（AI）及前瞻科技新創企業把握最後機會報名，角逐新台幣500萬元總獎金。

「TiBOOST創新大步計畫」前三名分別可獲250萬元、150萬元及100萬元獎金，競賽將邀請國發基金代表、國內外重量級創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）、產業專家擔任決賽評審，亦可獲得媒體曝光、新創基地進駐，以及與資本市場、創投及產業專家交流對接的機會，拓展後續資金及產業合作可能。

證交所指出，「TiBOOST創新大步計畫」為金管會共同推動，由證交所、集保結算所、櫃買中心及期交所，攜手創投公會及私募股權投資公會共同辦理。計畫呼應政府推動的「亞洲創新籌資平台」及「AI新十大建設」，串聯政策、資本、產業及國際創新資源，發掘具技術優勢及市場潛力的創新企業，協助其取得成長所需資源，並促進優質新創與台灣資本市場接軌。

本次競賽聚焦AI智慧應用、金融科技、矽光子、量子科技、智慧機器人、AI關鍵技術及AI基礎設施等前瞻領域，從市場機會、解決方案、商業模式、團隊能力及資本市場適應度等面向進行評選。

對新創企業而言，參與TiBOOST不僅是角逐獎項，更是向投資界及產業專業人士展示技術、產品與商業發展潛力的機會，透過競賽及交流，進一步拓展資金、產業及市場資源。

證交所表示，台灣具備完整科技產業鏈、成熟資本市場及豐沛的產業與創投能量，台灣創新板持續提供具創新性及成長潛力企業多元籌資管道，陪伴創新企業一路成長。

透過TiBOOST讓更多國內外創新企業看見台灣資本市場的發展機會，並藉由與投資人、產業及市場資源的交流，認識企業不同成長階段所需的籌資選項，持續擴大創新成果與市場價值。

目前徵件已進入最後階段，距離9月29日截止僅剩最後兩周，證交所鼓勵符合資格的國內外AI及前瞻科技新創企業，把握最後報名機會，讓技術與產品登上TiBOOST舞台，爭取獎金及資本、產業資源，一步接軌世界，大步邁向未來。

詳細徵件資格及報名方式，請參閱TiBOOST創新大步計畫官方網站：https://asia-innovation-cup.tw/。