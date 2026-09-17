載板缺貨風暴才剛開始 外資高喊快「買」這二檔ABF載板廠

高盛證券指出，隨AI需求不斷暴增，預期 ABF 載板的供不應求缺口將持續擴大，2026下半年、2027年、2028年將分別達到14%、34%、51%。台廠中，喊「買」南電（8046）、景碩（3189），目標價分別上看2,500元及1,125元。

高盛在最新釋出的「台灣ABF載板產業」報告中指出，觀察到多項指標顯示，ABF 設備需求極為強勁，如ABF 真空壓膜機的交期已延至 2031 年、客戶主動支付溢價爭搶產品、及合約負債重啟上升趨勢等。

由於關鍵 ABF 設備交期拉長，印證高盛對 ABF 載板產業的正面看法。儘管 ABF 供應商積極擴充產能，但需求持續大於供給，使高盛預期 ABF 載板的供不應求缺口逐年擴大，將嘉惠相關台系業者如南電、景碩、欣興（3037）等。

其中南電受惠短期漲價彈性大、產品結構升級、長線獲利爆發力強等利多，加上在 BT 載板及非長約ABF載板的營收占總營收 70% 以上，在載板價格前景看好的推動下，預計未來幾季毛利率、營業利益率將顯著提升。

景碩因定價優勢顯著、獲利高速爆發，加上鑑於該公司在高端 ABF 載板市場的市占率持續提升，且 ABF載板營收中，有約 30% 來自非長約客戶，高盛認為這部分將繼續享有更佳的定價展望，因此對股價前景保持正向看法。

至於欣興，雖同樣受惠產業正向發展趨勢，但有超過 70% 的 ABF 載板出貨量受長期合約束縛，使調漲價格的可能性降低，加上公司的執行力相較同業較弱、且產能擴充計畫慢於同業，因此給予「中立」評級，目標價1,220元。