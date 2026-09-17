升息不等於股市多頭告終 第4季聚焦油價、AI獲利

美國聯準會9月利率會議宣布升息一碼至，在3.75%~4.00%區間，符合市場預期，利率點陣圖顯示今年仍有一碼升息空間。

玉山投信指出，從歷史數據來看，升息並不等同於股市多頭告終，多數情況反而更能反映經濟與企業獲利具有韌性。觀察過去1994年至2022年期間6次FOMC升息周期股市表現，對比1997年的一碼的預防性升息，對S&P 500股市後三個月報酬率有25.12%反彈、升息後一年上漲45.52%；同樣觀察台股加權指數表現，升息後6個月、1年也分別上漲8.8%、13.58%。

玉山投信海外股票團隊主管毛宗毅表示，1997年CPI年增率3.35%非處於極端水準，經濟溫和擴張，失業率維持低位，情境與1997年類似，經濟成長強勁、失業率下滑、CPI 3.03%，結合聯準會釋出訊息，本輪更偏向是預防性升息，隨著市場情緒淡化及油價回穩，今年股市表現依舊可期。若油價日後能夠有效回落，升息動作則不至於連續發生，仍可能暫停升息。

毛宗毅表示，隨著聯準會於本周FOMC會議宣布升息一碼，反映其對通膨風險仍保持高度警戒，短期市場亦持續受到高油價、高殖利率及政策利率路徑調整影響，波動可能進一步放大，或許會抑制美股短期行情，第4季持續觀察油價走勢、聯準會緊縮幅度、期中選舉，以及AI企業獲利是否持續兌現等情事。

然而，美國企業獲利成長動能仍強，加上AI投資循環持續擴張，顯示全球經濟基本面仍具韌性，雖然金融條件略微緊縮，但尚不足以改變景氣擴張趨勢，因此維持「股優於債」的配置看法。