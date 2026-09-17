最大利空結束了嗎？Fed升息一碼 三大法人買超214億元

美國聯準會升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，台股17日一度反應「利空出盡」，早盤最高大漲至46,874.84點，上漲1,025.94點，不過終場漲幅縮小，剩上漲439.1點，收在46,288點，漲幅0.96%，成交量8,194.06億元，三大法人買超214.77億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超121.85億元，投信買超77.14億元，自營商買超（合計）15.78億元，其中自營商（自行買賣）買超58.94億元，自營商（避險）賣超43.16億元。

台股今日出量反攻，不過仍未能站回十日線，櫃買指數開高走低，終場翻黑下跌。台積電（2330）上漲1.89%，收2,425元，貢獻大盤點數369點，亦即扣除台積電的話，整體大盤只上漲不到百點。台達電（2308）、聯發科（2454）都下跌，不過聯發科僅小跌0.66%，PCB上下游族群重挫，指標股台光電（2383）出量大跌逾7%，跌破半年線，收4,695元。

權值股中表現較佳的為聯電（2303）、日月光投控（3711）和鴻海（2317），聯電上漲近4%，收147.5元，日月光投控、鴻海上漲約1%。封測族群相對強勢，欣銓（3264）大漲逾9%，矽格（6257）漲近6%。不過PCB相關僅南亞（1303）大漲，其他個股大多下跌，尤其銅箔基板CCL為重災區，聯茂（6213）重挫跌停，台燿（6274）、台虹（8039）下跌逾6%，玻纖布的德宏（5475）、富喬（1815）跌逾5%，金像電（2368）下跌逾4%。ABF載板四雄也都下跌，跌幅1~3%不等。

傳產則大多上漲，其中塑化股漲勢最強，中石化（1314）攻上漲停，台苯（1310）大漲逾6%，台化（1326）漲逾4%，台塑（1301）、台聚（1304）上漲逾3%，另台塑化（6505）大漲7%，收86.2元。化工股也同樣大漲，和益（1709）、中華化（1727）亮燈漲停，中華化重回百元，收105元。